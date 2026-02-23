डाहर में हाटी चैंपियनशिप का समापन, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया खिलाड़ियों का सम्मान

सिरमौर के डाहर में आयोजित हाटी चैंपियनशिप क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विजेता टीमों को सम्मानित किया और खेल मैदान के लिए 5 लाख व नवयुवक संघ को 51 हजार रुपये देने की घोषणा की.
Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र की डाहर पंचायत में आयोजित हाटी चैंपियनशिप क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ. समापन समारोह में उद्योग, संसदीय कार्य एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित किया.
मंत्री ने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं दूरदराज के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर प्रदान करती हैं. उन्होंने युवाओं द्वारा सरकारी सहयोग से तैयार किए गए खेल मैदान की सराहना करते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में इतने उत्कृष्ट मैदान का निर्माण युवाओं के जज्बे का परिणाम है.
दो दिवसीय सिरमौर दौरे पर पहुंचे मंत्री चौहान ने शिलाई रेस्ट हाउस में जनसमस्याएं भी सुनीं. डाहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खेलों को जीवन के लिए बेहद आवश्यक बताते हुए कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ व्यक्तित्व निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं.
उन्होंने युवाओं से खेल गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि खेलों से जुड़ाव युवाओं को समाज की कुरीतियों और नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में मददगार होता है.
इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने डाहर खेल मैदान के लिए 5 लाख रुपये तथा नव प्रभात नवयुवक संघ डाहर को 51 हजार रुपये देने की घोषणा की. साथ ही डाहर रोड के लिए डीपीआर (गिफ्टडीड) तैयार करवाने के निर्देश दिए, ताकि सड़क निर्माण की आगामी प्रक्रिया शुरू की जा सके.