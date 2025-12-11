Advertisement
दक्षिण भारत के लिए रवाना हुए दलाई लामा, दिल्ली ठहराव के बाद कर्नाटक के माउंटोक मठ में करेंगे प्रवास

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा कड़ाके की ठंड के कारण धर्मशाला से निकलकर दिल्ली पहुंच गए हैं और अब कर्नाटक के मोंटोक मठ जाएंगे. वे वहां एक महीने तक ध्यान, आध्यात्मिक बैठकों और बेहतर मौसम के लिए रहेंगे. तिब्बती समुदाय ने खास कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी है.

Dec 11, 2025

Dharamshala News: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों के मौसम को देखते हुए दक्षिण भारत की ओर रवाना हो गए हैं. धर्मशाला में तापमान गिरने के चलते उन्होंने गुरुवार सुबह अपनी यात्रा की शुरुआत की और विमान से दिल्ली पहुंचे, जहां वे कुछ समय अपने निवास पर रुकेंगे. यहां वे औपचारिक मुलाकातें करने के बाद कर्नाटक स्थित माउंटोक मठ (Montok Monastery) के लिए प्रस्थान करेंगे.

कर्नाटक के माउंटोक मठ में एक महीने का प्रवास
माउंटोक मठ तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है. दलाई लामा यहां लगभग एक महीने तक प्रवास करेंगे। इस दौरान वे ध्यान साधना, अध्ययन और अपने अनुयायियों के साथ आध्यात्मिक चर्चाएं करेंगे.
धर्मशाला की कठोर सर्दी से राहत और आध्यात्मिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दलाई लामा हर साल दक्षिण भारत में समय बिताते हैं.

तिब्बती समुदाय ने शुरू की विशेष तैयारियां
कर्नाटक स्थित तिब्बती समुदाय ने दलाई लामा के प्रवास को लेकर विशेष कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी है. स्थानीय बौद्ध मठों में प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र और शिक्षाप्रद संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा.

टीवाईसी अध्यक्ष का बयान
तिब्बत यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शेयरिंग ने बताया कि सर्दियों के कारण दलाई लामा धर्मशाला से दक्षिण भारत के लिए रवाना हुए हैं. दिल्ली में ठहराव के बाद वे कर्नाटक स्थित मठ में रहेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष दलाई लामा का 90वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया और दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

तिब्बती प्रशासनिक अधिकारी का बयान
तिब्बती प्रशासनिक अधिकारी फुंटसोक के अनुसार, दलाई लामा की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें गर्म मौसम में रहना आवश्यक है. कर्नाटक का मौसम इस समय बेहद अनुकूल है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा. साथ ही वे वहां अपने अनुयायियों से मुलाकात और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेंगे.

दलाई लामा ने जताई कृतज्ञता
दलाई लामा ने भी कहा कि वे सर्दियों के कारण अस्थायी रूप से धर्मशाला से बाहर जा रहे हैं. उन्होंने दुनिया भर में मनाए गए उनके करुणामय जन्मदिवस के लिए श्रद्धालुओं का आभार जताया और कहा कि वे आगे भी करुणा और दया के सिद्धांतों को अपने जीवन में और मजबूत करने का प्रयास करेंगे.

