बिलासपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों का होगा कायाकल्प, केंद्र सरकार ने जारी किए 25 करोड़ रुपये

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की हालत अब जल्द सुधरेगी. केंद्र सरकार ने सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसकी पहली किस्त भी जारी कर दी गई है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले ढाई वर्षों में आपदा प्रभावित सड़कों से मलबा तक नहीं हटा पाई, लेकिन अब केंद्र की मदद से इन सड़कों का कायाकल्प होगा.

विधायक जमवाल ने बताया कि आपदा के बाद क्षेत्र में कई प्रमुख सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं. इसी को ध्यान में रखते हुए मरम्मत और पुनर्निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजे गए, जिन पर मंजूरी मिल चुकी है.

स्वीकृत परियोजनाओं में शामिल हैं:

पनोह–हरलोग–समैला सड़क: ₹4.22 करोड़

हरलोग–कुह–त्रिफालघाट सड़क: ₹3.35 करोड़

बनोहा–कुलवाड़ी सड़क: ₹3.59 करोड़

कोठी भरेड़ी–भलस्वाए–रंगलोह–बाड़ी सड़क: ₹1.61 करोड़

गनेड़–भटयाणा–फंदैहर सड़क: ₹1.47 करोड़

कुठेड़ा–हरलोग (वाया डुगली तसली) सड़क: ₹1.34 करोड़

कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अप्रोच रोड: ₹81 लाख

भगेड़–डैहर, मंदरीघाट–कुहघाट, बरोटी–मंदरीघाट, सकरोहा–मंझवाड़–जबल्याणा–सोहर संपर्क सड़कों के लिए लगभग ₹67-67 लाख स्वीकृत हुए हैं.

विधायक ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास के नाम पर केवल दावे कर रही है, जबकि जमीन पर हालात बदतर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी बिलासपुर डिवीजन को पहले सड़कों के रखरखाव के लिए 60–70 करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार सिर्फ ढाई लाख रुपये देकर पल्ला झाड़ लिया गया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है.

उन्होंने कहा कि केंद्र की इस सहायता से अब बिलासपुर की सड़कों का कायाकल्प होगा और लोगों को राहत मिलेगी.