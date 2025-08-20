Sirmaur News: बस की छत पर किया डांस, पुलिस ने उतारा रील बनाने का भूत

Sirmaur News: रील बनाने सनक में लोग खुद की और अन्य लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देता हैं. सिरमौर के संगड़ाह बाजार से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने ऐसी बस की छत के ऊपर ही नाटी (डांस) शुरू कर दी जिसके ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजर रही थी. पता चलने पर पुलिस कर्मी ने सनकी रीलबाज का गिरेबान पकड़ कर नीचे उतारा.

बस की छत पर पहाड़ी नाटी की यह घटना संगड़ाह क्षेत्र की हैं. यहां पहाड़ी डांस के लिए मशहूर ईश्वर शर्मा ने रील बनाकर सुर्खियां बटोरने के चक्कर में नियम कानून के ताजिया उड़ा दी। नाटी किंग नाम से सोशल मीडिया पेज चलने वाले ईश्वर शर्मा बस की छत पर चढ़ गया और वीडियो शूट कराने लगा. रील्स की सनक के चक्कर में ईश्वर शर्मा यह भी भूल गए की बस के ऊपर से एचटी लाइन गुजर रही है और बस की ऊंचाई की काफी अधिक होती है.

जिससे वहां बड़ा हादसा हो सकता था. रील की शूटिंग की खबर पुलिस को लगी. तुरंत पुलिस कर्मचारी ने ईश्वर शर्मा से उतरने की बात कही. मगर जब ईश्वर चंद्र बस के छत से नहीं उतरा तो पुलिसकर्मी ने उसे जबरन उतारने का प्रयास किया. झड़प में पुलिसकर्मी ने रील बाज का चश्मा भी फेंक दिया और गिरेबान पकड़कर बस की छत से नीचे उतारा.

इस मामले में पुलिस का कहना है बस की छत से गिरकर या बिजली की तार की चपेट में आने से दुर्घटना हो सकती थी. इस लिए ईश्वर की जबरन उतारा गया. जबकि ईश्वर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया है कि उसने इस संबंध में थाना प्रभारी और बस के ड्राइवर से मौखिक अनुमति ली थी. बहरहाल ईश्वर शर्मा का रील से अधिक पुलिसकर्मी द्वारा उसे जबरन छत से उतरने का वीडियो वायरल हो रहा है और रील से अधिक सुर्खियां बटोर रहा है.