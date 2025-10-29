सास की मौत का सदमा नहीं झेल पाई बहू, कुछ ही देर में त्यागे प्राण; एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

समाज में सास-बहू के रिश्ते को लेकर भले ही कई नकारात्मक धारणाएं हों, लेकिन कई बार ऐसे भी किस्से देखने और सुनने को मिल जाते हैं, जिससे सास-बहू के रिश्ते पर नाज हो जाता है. ऐसा ही एक किस्सा सामने आया ज़िला कांगड़ा की आशापुरी पंचायत रोपड़ी महाराजनगर गांव में देखने को मिला.
Palampur News: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के आशापुरी पंचायत के रोपड़ी (महाराजनगर) गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां सास की मौत का सदमा सहन न कर पाने पर बहू ने भी कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए.
जानकारी के अनुसार, 94 वर्षीय मकोड़ी देवी, पत्नी स्वर्गीय सर्वदयाल, बीमार चल रही थीं और उनकी बुधवार सुबह मृत्यु हो गई. सास की मौत की खबर सुनते ही बहू रेखा देवी (55) बुरी तरह घबरा गईं. परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.
रेखा देवी के पति ओंकार मिस्त्री राजमिस्त्री का काम करते हैं, जबकि दोनों बेटे रोज़गार के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं. इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को शोक और सदमे में डाल दिया है.
गुरुवार को सास मकोड़ी देवी और बहू रेखा देवी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. ग्रामीणों ने कहा कि यह घटना सास-बहू के बीच गहरे प्यार और अपनापन का ऐसा उदाहरण है, जिसे देखकर हर कोई भावुक हो उठा.