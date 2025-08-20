मंडी–कुल्लू हाईवे पर यात्रियों से लूट-खसोट पर रोक, डीसी मंडी ने जारी किए सख्त आदेश

Mandi News(संदीप सिंह): मंडी–कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग-03 पर लगातार भूस्खलन और एकतरफा यातायात के कारण आए दिन यात्रियों को घंटों फंसे रहना पड़ता है. ऐसे हालात में रास्ते में मौजूद ढाबे, होटल और दुकानें यात्रियों से मनमाने दाम वसूलते हैं, जिससे उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने संज्ञान लिया, अब इस पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने आदेश जारी किए हैं.

खाद्य वस्तुओं की ओवरचार्जिंग पर रोक

डीसी मंडी के आदेश के मुताबिक मंडी–कुल्लू हाईवे पर स्थित ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, होमस्टे, गेस्ट हाउस और दुकानदार अब यात्रियों से खाद्य वस्तुओं के दाम में कोई ओवरचार्जिंग नहीं कर पाएंगे. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) और जिला पर्यटन विकास अधिकारी (DTDO) को इस पर सख्ती से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रशासन ने साफ किया है कि सरप्राइज इंस्पेक्शन किए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी.

फ्री शौचालय सुविधा अनिवार्य

सिर्फ यही नहीं, आदेश में यह भी कहा गया है कि पेट्रोल पंप मालिक, ढाबा संचालक, होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस यात्रियों को नि:शुल्क शौचालय सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. यह आदेश हाईकोर्ट शिमला के 27 मार्च 2024 के आदेश के अनुपालन में दिया गया है.

किन्हें भेजे गए आदेश

यह आदेश मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार, मंडी के डिविजनल कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक मंडी, एनएचएआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एसडीएम सदर व बल्ह, खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक और पर्यटन विकास अधिकारी सहित हाईवे किनारे मौजूद सभी ढाबा, होटल, होमस्टे और पेट्रोल पंप मालिकों को भेजा गया है.

यात्रियों को बड़ी राहत

इन आदेशों से उन हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो बारिश और भूस्खलन के कारण घंटों हाईवे पर फंसे रहते हैं और इस दौरान उन्हें खाने-पीने और शौचालय की भारी परेशानी झेलनी पड़ती है.