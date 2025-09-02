Himachal Pradesh: हिमाचल में मानसून के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 326 हुई
Himachal Pradesh: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में मानसून के मौसम में अब तक 326 लोगों की जान जा चुकी है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:43 AM IST

Himachal Pradesh: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में मानसून के मौसम में अब तक 326 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 171 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटने, डूबने, बिजली का झटका लगने और अन्य आपदाओं जैसी बारिश से संबंधित घटनाओं में और 155 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं.

20 जून से 1 सितंबर तक, राज्य में भारी नुकसान दर्ज किया गया है
सार्वजनिक और निजी संपत्ति, फसलों, बुनियादी ढांचे और पशुधन को 3,15,804.98 लाख रुपये (₹3,158 करोड़) का नुकसान हुआ है. मृतकों में 385 लोग घायल, 1,304 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त और 41 दुकानें/कारखाने नष्ट भी शामिल हैं. कुल 27,653 पोल्ट्री और 1,898 अन्य जानवरों की मौत हो चुकी है.
मंडी ज़िले में बारिश से संबंधित घटनाओं में सबसे ज़्यादा मौतें (29 मौतें) दर्ज की गईं, उसके बाद कांगड़ा (30), चंबा (14), कुल्लू (15) और शिमला (17) का स्थान रहा. चंबा और मंडी (22-22), कांगड़ा (19), किन्नौर (14) और शिमला (16) में सड़क दुर्घटनाएँ सबसे ज़्यादा घातक रहीं.

रिपोर्ट के अनुसार, लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जलापूर्ति (जल शक्ति विभाग), बिजली के बुनियादी ढाँचे और स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे अन्य विभागों को व्यापक नुकसान हुआ है, जिन्हें कुल मिलाकर 14,000 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.
निजी संपत्ति के नुकसान में 503 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर, 1,005 गौशालाएँ और 2,330 हेक्टेयर फसल क्षति शामिल है. बागवानी को 2,743.47 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि कृषि को 1,145.27 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में व्यवधानों पर एसईओसी की नवीनतम शाम की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य भर में चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 1,277 सड़कें अवरुद्ध हैं. बिजली का बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है, 3,207 वितरण ट्रांसफार्मर बाधित हैं, जबकि 790 जलापूर्ति योजनाएँ ठप हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इस आपदा को पहले ही "राज्य आपदा" घोषित कर दिया है, जबकि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर धीमी और अपर्याप्त प्रतिक्रिया का आरोप लगाया है, खासकर चंबा और मंडी जिलों में, जहाँ मणिमहेश यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है.
इस बीच, भारी बारिश के कारण, शिमला जिला प्रशासन ने 2 सितंबर, 2025 को जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय के अनुरूप, इन स्कूलों के शिक्षक भी छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए घर से ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे. शिमला के उपायुक्त के बयान के अनुसार, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

