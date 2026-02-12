Advertisement
देहरा के स्कूल में दिनदहाड़े हत्या, मिड डे मील वर्कर पर दराट से वार

देहरा उपमंडल के राजकीय प्राथमिक पाठशाला चनौर में मिड डे मील वर्कर की दराट से हमला कर हत्या कर दी गई. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:22 PM IST

Dehra Murder: देहरा उपमंडल के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला चनौर में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई. स्कूल परिसर में बच्चों के लिए खाना बना रही मिड डे मील वर्कर की एक व्यक्ति ने दराट से हमला कर हत्या कर दी. घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

वारदात के समय स्कूल में मिड डे मील के तहत बच्चों को भोजन परोसने की तैयारी चल रही थी. विद्यालय की केंद्रीय मुख्य अध्यापिका सरिता देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह वाशरूम में थीं, तभी बच्चों की चीखें सुनकर बाहर आईं. बाहर आकर देखा कि एक व्यक्ति सलोचना देवी पर दराट से लगातार वार कर रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी हमले के दौरान महिला की गुहार के बावजूद नहीं रुका और बार-बार वार करता रहा. शोर सुनकर शिक्षक योगराज और रमा मौके पर पहुंचे. इसके अलावा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का स्टाफ भी वहां आ गया. शिक्षकों ने पत्थर मारकर आरोपी को वहां से भगाया, लेकिन तब तक सलोचना देवी की मौत हो चुकी थी.

मृतका की पहचान 58 वर्षीय सलोचना देवी पत्नी विशंभर दास निवासी चनौर के रूप में हुई है. वह स्कूल में मिड डे मील कुक के तौर पर कार्यरत थीं.

देहरा के एसपी मयंक चौधरी ने बताया कि आरोपी राकेश कुमार को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

घटना के बाद स्कूल और आसपास के क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.

Dehra MurderHimachal newsHimachal Pradesh

