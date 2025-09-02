Paonta Sahib News: लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने से देहरादून चंडीगढ़ एनएच 07 बंद

Paonta Sahib News: पांवटा साहिब देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 07 लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने के कारण पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है. खजूरना और मारकंडा पुल के पास सुबह 5 बजे सात बजे तक भूस्खलन से सड़क पर यातायात पूरी तरह से रुक गया. इस की वजह से लोगों में भगदड़ मच गई है.

यहां कई घंटों में ही सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी तीन किलोमीटर तक कतारें लग गईं, जिसमें कई महत्वपूर्ण रूटों की बसें भी फंसी रही. इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर भी कई स्थानों पर मलवा आने से सड़क मार्ग बंद रहा. हालांकि मौके पर मौजूद मशीनों द्वारा सड़क मार्ग को खोलने का काम लगातार चल रहा है.

किसी मार्ग पर कच्चे ढंग के पास क्षतिग्रस्त रोड को रिस्टोर कर लिया गया है यहां पर सड़क को बमुश्किल बसों और ट्रैकों को निकलने लायक बनाया गया है. पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही है बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ लिंक रोड पर भी स्थिति पर बेहद खराब है.

सतोन से श्री रेणुका जी मार्ग पिछले कल से बंद पड़ा है. इस सड़क पर अम्बोन खड्ड में बहुत अधिक मलवा आया है. मलबे की मात्रा बहुत अधिक होने से यह सड़क जल्द खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. पांवटा साहिब बनोर मार्ग पर भी बड़ी मात्रा में मलवा आया है. जिसकी वजह से लगभग आधा दर्जन पंचायत को जोड़ने वाला सड़क मार्ग बंद पड़ा है.

हालांकि एनएच और पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों को खोलने का लगातार प्रयास कर रहा है मगर, लगातार हो रही बारिश रोड रेस्टोरेशन में बड़ी बढ़त बना रही है.

