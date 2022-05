Delhi Fire: दिल्ली के मुंडका में आग का तांडव, अब तक 26 लोगों की मौत!

दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मुंडका एरिया में शाम को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इमारत की पहली मंजिल पर बने सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली कंपनी में लगी, लेकिन देखते-देखते इसने भयानक रुप धारण कर लिया. आग के बाद दमकल विभाग की 27 गाड़ियां घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है. फिलहाल सबसे दुख की बात यह है कि अब तक इस घटना में 26 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है.

Shocked and pained to know abt this tragic incident. I am constantly in touch wid officers. Our brave firemen are trying their best to control the fire and save lives. God bless all. https://t.co/qmL43Qbd88 — Arvind Kejriwal (ArvindKejriwal) May 13, 2022

दमकल विभाग के मुताबिक तकरीबन 10 से 12 लोग घायल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है. अभी तक कई शव फैक्ट्री से निकाले गए हैं. आशंका है कि फैक्ट्री के भीतर 10 से 15 लोग फंसे हो सकते हैं. इसके अलावा वहां पहुंचे कुछ लोगों ने ज़ी मीडिया से बातचीत कर बताया की उनकी लड़कियां और परिजन इस फैक्ट्री में काम करते थे. आग लगने के बाद से लापता है. हॉस्पिटल में भी खोजने के बाद अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है. घटना के पीछे बहुत बड़ी अप्रिय घटना की संभावना जताई जा रही है.

Extremely saddened by the loss of lives due to a tragic fire in Delhi. My thoughts are with the bereaved families. I wish the injured a speedy recovery. — Narendra Modi (narendramodi) May 13, 2022

इस भयानक अग्निकांड घटना पर रक्षा मंत्री ने भी दुख व्यक्त किया. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त कर जांच करने की बाद कही. अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'दिल्ली के मुंडका में आग लगने की घटना बहुत दुःखद है. मैं सम्बंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ, प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा है. NDRF भी वहाँ शीघ्र पहुँच रही है। लोगों को वहाँ से निकालना व घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है.