Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3123179
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

दिल्ली-शिमला पुलिस विवाद के बाद बड़ा खुलासा! हिमाचल पुलिस का आधिकारिक बयान वायरल

शोघी बैरियर विवाद के बाद हिमाचल पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर पूरी कानूनी प्रक्रिया, मेडिकल जांच और 18 घंटे के ट्रांजिट रिमांड की जानकारी दी. चिरगांव में दर्ज FIR की जांच जारी है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:39 PM IST

Trending Photos

दिल्ली-शिमला पुलिस विवाद के बाद बड़ा खुलासा! हिमाचल पुलिस का आधिकारिक बयान वायरल

Shimla News: दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत बयान जारी किया है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि चिरगांव में कथित अपहरण की सूचना मिलते ही त्वरित और विधिसम्मत कार्रवाई की गई.

चांसुल रिज़ॉर्ट से मिली थी सूचना
पुलिस के अनुसार, शिमला के चिरगांव स्थित चांसुल रिज़ॉर्ट से सूचना मिली थी कि सिविल कपड़ों में आए कुछ लोग, जो बाहरी राज्यों के वाहनों में थे, वहां ठहरे तीन व्यक्तियों को अपने साथ ले गए. साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें DVR भी शामिल था, ले जाने की बात सामने आई. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई.

अलग-अलग स्थानों पर रोका गया दल
शिमला पुलिस ने सोलन पुलिस के साथ समन्वय कर संबंधित टीम को शोगी, ISBT शिमला और धर्मपुर में रोका. जांच में पता चला कि यह दल Delhi Police और Haryana Police का था, जो दिल्ली में दर्ज एक मामले के सिलसिले में तीन व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेकर जा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट में पेशी और मेडिकल
शिमला पुलिस ने विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीनों व्यक्तियों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया. उनका मेडिकल परीक्षण रिपन अस्पताल, शिमला में कराया गया. इसके बाद माननीय एसीजेएम-।। न्यायालय, शिमला ने लगभग 18 घंटे का ट्रांजिट रिमांड दिया. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस को आरोपियों के साथ दिल्ली जाने की अनुमति दे दी गई.

अलग एफआईआर दर्ज, जांच जारी
इस बीच चांसुल रिज़ॉर्ट के मालिक की शिकायत पर थाना चिरगांव में एफआईआर संख्या 18/2026 (दिनांक 25/02/2026) दर्ज की गई है. मामले की जांच जारी है.

हिमाचल पुलिस ने अपने बयान में दोहराया कि उसकी प्राथमिकता त्वरित प्रतिक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन और प्रभावी अंतरराज्यीय समन्वय सुनिश्चित करना है, ताकि हर कार्रवाई कानून के दायरे में और जन-विश्वास के अनुरूप हो.

TAGS

Shimla NewsAI SummitHimachal Pradesh

Trending news

Shimla News
दिल्ली-शिमला पुलिस विवाद के बाद बड़ा खुलासा! हिमाचल पुलिस का आधिकारिक बयान वायरल
Joginder Singh Ugrahan
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Mohali Police
ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
SGPC Office Dress Code
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਜਾਮਾ-ਕੁੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ
Jordan Sandhu Threat
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
Shimla News
दिल्ली-शिमला पुलिस का हाई-वोल्टेज ड्रामा, कौन हैं वे 3 युवा कांग्रेस नेता?
Gurpreet Singh
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ
Gurbir Garcha Threat
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Derabassi Girl Death
10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 22 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਡਿੱਗੀ
 pm modi
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ! ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ