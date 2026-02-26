दिल्ली-शिमला पुलिस विवाद के बाद बड़ा खुलासा! हिमाचल पुलिस का आधिकारिक बयान वायरल

Shimla News: दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत बयान जारी किया है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि चिरगांव में कथित अपहरण की सूचना मिलते ही त्वरित और विधिसम्मत कार्रवाई की गई.

चांसुल रिज़ॉर्ट से मिली थी सूचना

पुलिस के अनुसार, शिमला के चिरगांव स्थित चांसुल रिज़ॉर्ट से सूचना मिली थी कि सिविल कपड़ों में आए कुछ लोग, जो बाहरी राज्यों के वाहनों में थे, वहां ठहरे तीन व्यक्तियों को अपने साथ ले गए. साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनमें DVR भी शामिल था, ले जाने की बात सामने आई. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई.

अलग-अलग स्थानों पर रोका गया दल

शिमला पुलिस ने सोलन पुलिस के साथ समन्वय कर संबंधित टीम को शोगी, ISBT शिमला और धर्मपुर में रोका. जांच में पता चला कि यह दल Delhi Police और Haryana Police का था, जो दिल्ली में दर्ज एक मामले के सिलसिले में तीन व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेकर जा रहा था.

कोर्ट में पेशी और मेडिकल

शिमला पुलिस ने विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए तीनों व्यक्तियों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया. उनका मेडिकल परीक्षण रिपन अस्पताल, शिमला में कराया गया. इसके बाद माननीय एसीजेएम-।। न्यायालय, शिमला ने लगभग 18 घंटे का ट्रांजिट रिमांड दिया. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस को आरोपियों के साथ दिल्ली जाने की अनुमति दे दी गई.

अलग एफआईआर दर्ज, जांच जारी

इस बीच चांसुल रिज़ॉर्ट के मालिक की शिकायत पर थाना चिरगांव में एफआईआर संख्या 18/2026 (दिनांक 25/02/2026) दर्ज की गई है. मामले की जांच जारी है.

हिमाचल पुलिस ने अपने बयान में दोहराया कि उसकी प्राथमिकता त्वरित प्रतिक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन और प्रभावी अंतरराज्यीय समन्वय सुनिश्चित करना है, ताकि हर कार्रवाई कानून के दायरे में और जन-विश्वास के अनुरूप हो.