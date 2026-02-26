21 घंटे आमने-सामने रहीं दिल्ली-शिमला पुलिस, कौन हैं वे 3 युवा कांग्रेस नेता? जिनके कारण हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट करने वाले 3 युवा कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर शोघी बैरियर में 21 घंटे तक दिल्ली और हिमाचल पुलिस आमने-सामने रहीं. NH-5 पर हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मामला सुलझा. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
Shimla News: दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने वाले इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिमाचल से हिरासत में लिया, लेकिन वापसी के दौरान शोघी बैरियर पर Delhi Police और Himachal Pradesh Police के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव हो गया. मामला करीब 21 घंटे तक चला और नेशनल हाईवे पर तनाव की स्थिति बनी रही. आखिरकार ‘जब्ती मेमो’ सौंपे जाने के बाद विवाद शांत हुआ और दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हो सकी.
तीन राज्यों की पुलिस, पीछा और रोक-टोक
इस कार्रवाई में दिल्ली और हिमाचल के साथ Haryana Police की टीम भी शामिल थी. हिमाचल पुलिस का कहना था कि प्रक्रियात्मक खामियों के कारण काफिले को कई बार रोका गया. सुबह करीब 6 बजे स्थिति सामान्य हुई और काफिला हिमाचल सीमा से बाहर निकला. पंजाब सीमा में प्रवेश के बाद वाहनों में ईंधन भरवाया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई.
अंबाला में मेडिकल, आरोपियों की पहचान
तीनों आरोपियों—सौरभ सिंह (अमेठी, यूपी), अरबाज खान (सुल्तानपुर, यूपी) और सिद्धार्थ (मध्य प्रदेश)—का मेडिकल हरियाणा के अंबाला में कराया गया. सौरभ सिंह अमेठी में यूथ कांग्रेस से सक्रिय रूप से जुड़े बताए जाते हैं, अरबाज खान सेंट्रल यूपी जोन में उपाध्यक्ष पद से संबद्ध हैं, जबकि सिद्धार्थ भी इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं. ये तीनों दिल्ली में हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में वांछित थे.
शिमला पुलिस की अलग FIR, वाहन जब्त
घटनाक्रम के दौरान शिमला पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी जब्त कर ली और एनएच-5 पर जांच में शामिल होने के लिए कहा. शिमला पुलिस ने इस मामले में अलग एफआईआर दर्ज कर रखी थी और वह दिल्ली पुलिस अधिकारियों से पूछताछ करना चाहती थी. लंबी कानूनी कवायद के बाद ही दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर आगे बढ़ सकी.
इस प्रकरण ने राज्यों के पुलिस बलों के बीच समन्वय और अधिकार क्षेत्र को लेकर उठते सवालों को फिर से उजागर कर दिया है.