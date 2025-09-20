दशहरा उत्सव में बॉलीवुड कलाकारों को न बुलाने की मांग, बाढ़ प्रभावितों को राहत देने की उठी आवाज
दशहरा उत्सव में बॉलीवुड कलाकारों को न बुलाने की मांग, बाढ़ प्रभावितों को राहत देने की उठी आवाज

Kullu News: महेश्वर सिंह ने कहा कि इस साल भारी बरसात ने प्रदेश सहित कई राज्यों में तबाही मचाई है. सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे जबकि हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई है.

Sep 20, 2025

Kullu News: जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर मैदान में आगामी 2 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव आयोजित किया जाएगा. तैयारियों के बीच भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह ने प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

महेश्वर सिंह ने कहा कि इस साल भारी बरसात ने प्रदेश सहित कई राज्यों में तबाही मचाई है. सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे जबकि हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई है. ऐसे में दशहरा उत्सव को सादगी और धार्मिक आस्था तक सीमित रखा जाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार उत्सव में बॉलीवुड कलाकारों को आमंत्रित न किया जाए और जिस धनराशि की बचत होगी, उसे बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद में लगाया जाए.

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां केवल स्थानीय कलाकारों के माध्यम से करवाई जाएं. महेश्वर सिंह ने रथ मैदान में आयोजित तंबोला और बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं पर आपत्ति जताई और कहा कि देवी-देवताओं की आज्ञा के अनुसार इन गतिविधियों को यहां पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि बॉक्सिंग में कई बार खिलाड़ियों के शरीर से खून बहता है, जो इस धार्मिक स्थल की गरिमा के अनुरूप नहीं है.

हालांकि, दशहरा कमेटी द्वारा करवाई जाने वाली ग्रामीण स्तर की खेल प्रतियोगिताएं इस मैदान में आयोजित की जा सकती हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार और दशहरा उत्सव कमेटी से अपील की है कि इस बार का उत्सव पूरी तरह से धार्मिक और सामाजिक सरोकारों पर आधारित होना चाहिए.

Dussehra Festival 2025, Kullu, Bollywood artists boycott

Dussehra Festival 2025
दशहरा उत्सव केवल देवी-देवताओं और धार्मिक आस्था तक सीमित रहे
