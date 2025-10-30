बिलासपुर में बढ़ रहे डेंगू के मामले, विधायक त्रिलोक जमवाल ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को बताया लापरवाह

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. पिछले 15 दिनों में रौड़ा सेक्टर के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में डेंगू के 16 नए मामले सामने आए हैं, जिससे शहर में चिंता का माहौल है.

डेंगू की स्थिति को लेकर भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को पहले ही इस बीमारी के खतरे के बारे में आगाह किया गया था, लेकिन न तो रोकथाम के कदम उठाए गए और न ही अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की गई.

विधायक जमवाल ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में न दवाइयाँ उपलब्ध हैं और न ही फॉगिंग की व्यवस्था की गई है. नालियों और गड्ढों में जमा पानी की सफाई नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह सरकार की संवेदनहीनता का उदाहरण है कि लोगों को बीमारी से जूझने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया गया है.

उन्होंने कहा कि डेंगू का प्रकोप हर साल बरसात के मौसम में फैलता है, ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य विभाग को पहले से तैयार रहना चाहिए था. मगर, “सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई रही,” अब जब मानसून खत्म हो गया है, तब डेंगू तेजी से फैल रहा है.

त्रिलोक जमवाल ने यह भी कहा कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है. अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है लेकिन इलाज के इंतजाम न के बराबर. मजबूरन लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग का यह ढुलमुल रवैया आम जनता के लिए खतरा बनता जा रहा है. उन्होंने मांग की कि डेंगू की रोकथाम और मरीजों के इलाज के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएँ, फॉगिंग और सफाई अभियान तेज किए जाएं, और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाएँ व जांच सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं.