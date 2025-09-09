युद्धस्तर पर सड़कों को बहाल करने में जुटा विभाग: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के लिए 35 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये गाड़ियां हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड वर्क को गति देने के लिए भेजी जाएंगी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:37 PM IST

Shimla News: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को विभाग के लिए खरीदी गई 35 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने बताया कि कुल 70 गाड़ियां खरीदी जानी हैं, जिनमें से यह पहला चरण है. ये गाड़ियां प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड वर्क को गति देने के लिए इस्तेमाल होंगी.

मंत्री ने कहा कि आपदा के बाद प्रदेश में बंद हुई सड़कों को खोलने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है. पिछले दो-तीन दिनों से मौसम अनुकूल होने के कारण कई सड़कों को फिर से खोला जा चुका है. साथ ही, सेब बागवानों की परेशानियों को देखते हुए नदियों के जरिए सेब को मंडियों तक पहुंचाने की योजना पर भी सरकार विचार कर रही है.

धर्मपुर विधायक चंद्र शेखर के धरने को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी मांगें जायज हैं और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है. उन्होंने स्वीकार किया कि NHAI के कारण लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन अपने क्षेत्र और जनता के हितों के लिए संघर्ष करना गलत नहीं है.

Shimla News, Vikramaditya Singh, Himachal Pradesh

