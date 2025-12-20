उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रात को काफिला रोक कर टिपर ऑपरेटरों की सुनी समस्या

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपना काफिला रोककर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे टिपर ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों से बात की है. गौरतलब है मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार रात को पालमपुर जाते समय बिलासपुर के नौनी चौक पहुंचे थे जहां धरने पर बैठे दी टिपर ऑपरेटर यूनियन बिलासपुर के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात कर शिमला-मटौर फोरलेन निर्माण कंपनी के साथ चल रहे विवाद को लेकर अवगत करवाया.

इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार को समस्या का उचित व शीघ्र हल निकालने के निर्देश भी दिए. गौरतलब है कि फोरलेन निर्माण में प्रभावितों व स्थानीय लोगों को काम देने की मांग को लेकर टिपर ऑपरेटर्स बीते 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और उनका आरोप है कि फोरलेन निर्माण कर रही कंपनी प्रबंधन मनमाने रूप से स्थानीय प्रभावित लोगों को अनदेखा कर अन्य राज्यों के लोगों को काम दे रही है जिससे स्थानीय लोगों व टिपर ऑपरेटर्स में खासा रोष व्याप्त है.

वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से हुई मुलाकात को लेकर टिपर ऑपरेटर यूनियन बिलासपुर के प्रधान चंदन चंदेल ने कहा कि उन्होंने यूनियन की मांगों को जायज करार देते हुए उसका संज्ञान लेने व उपायुक्त बिलासपुर को उचित कदम उठाकर समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है.

पदाधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि यदि वार्ता के दौरान भी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो वे अपने परिवारों के साथ धरना स्थल पर बैठेंगे और काम पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा. यूनियन का कहना था कि यह लड़ाई रोजी-रोटी की है और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. इस मौके पर यूनियन के प्रधान चंदन चंदेल, चेयरमैन सतदेव शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

