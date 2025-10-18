HRTC कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध- उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री

Una News: मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ रुपये का एरियर जारी किया गया है. यह एरियर वर्ष 2022 में घोषित किया गया था और 1 जनवरी 2016 से देय था.
Trending Photos
Una News: हिमाचल प्रदेश सरकार एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित एरियर, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और अन्य वित्तीय देयों के निपटारे के लिए बड़ी राशि जारी की है।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ रुपये का एरियर जारी किया गया है। यह एरियर वर्ष 2022 में घोषित किया गया था और 1 जनवरी 2016 से देय था। इसके अलावा, 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिनकी पेंशन अप्रैल 2024 से लंबित थी। इसमें कम्यूटेशन राशि भी शामिल है।
उन्होंने आगे बताया कि सितंबर 2025 माह की पेंशन के भुगतान के लिए 23 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वहीं, लीव एनकैशमेंट के लिए 33 करोड़ रुपये और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) के लिए भी 33 करोड़ रुपये इसी माह जारी किए जाएंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी पेंशनर या कर्मचारी को अपने संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी प्रदेश की जनसेवा का प्रमुख माध्यम है, और सरकार इसे सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है।
अग्निहोत्री ने कहा, “राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन और कल्याणकारी दृष्टिकोण दोनों के साथ काम कर रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े सभी मामलों का निपटारा प्राथमिकता और शीघ्रता से किया जाएगा।”