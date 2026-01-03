Advertisement
ठठल में यूको बैंक की नवीकृत शाखा का उपमुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, बोले– गरीबों की सेवा को दें सर्वोच्च प्राथमिकता

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के ठठल में यूको बैंक की नवीकृत शाखा का उद्घाटन किया. उन्होंने बैंकों से गरीब और जरूरतमंद वर्ग को प्राथमिकता देने का आह्वान किया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:55 PM IST

Una News: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने श्री चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ठठल में यूको बैंक की नवीकृत शाखा परिसर का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह बबलू, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अश्वनी कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे.

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने बैंकों से गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग की सेवा व सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूरी के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ लोगों के साथ डराने-धमकाने की बजाय संवेदनशील, मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए.

इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता से मजबूत हुई बैंकिंग व्यवस्था
उपमुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता को याद करते हुए कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत हुई और आम जनता की जमा पूंजी सुरक्षित हुई. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

Add Zee News as a Preferred Source

धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील
मुकेश अग्निहोत्री ने लोगों को धन दोगुना करने जैसे लालच भरे प्रस्तावों से सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि गलत निवेश के चलते लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कई धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिनसे आम लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

यूको बैंक का कारोबार 30 हजार करोड़ के करीब
उपमुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में यूको बैंक का कारोबार लगभग 30 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 200 शाखाओं के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है. उन्होंने बताया कि ठठल शाखा का कारोबार लगभग 130 करोड़ रुपये का है और नवीकृत परिसर से क्षेत्रवासियों को आधुनिक, सुगम और बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी.

बहु-ग्राम जलापूर्ति योजना का भी लोकार्पण
इसके बाद उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बेहड़ जस्वां में बहु-ग्राम पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी.

Una Newsmukesh agnihotriHimachal Pradesh

