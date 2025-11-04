Advertisement
हमीरपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फार्मेसी के डिटेन छात्रों का धरना, 700 छात्र हो रहे प्रभावित

हमीरपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बाहर फार्मेसी के डिटेल हुए छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है. इस दौरान छात्रों द्वारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है. छात्रों ने यूनिवर्सिटी से एक वर्ष का रिलैक्सेशन देने की मांग उठाई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:22 PM IST

Hamirpur News: हमीरपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बाहर मंगलवार को फार्मेसी के डिटेन हुए छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदेशभर से पहुंचे छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक वर्ष का रिलैक्सेशन और परीक्षा देने का अतिरिक्त मौका देने की मांग उठाई. छात्रों का कहना है कि इस निर्णय से पूरे प्रदेश के करीब 700 छात्र प्रभावित हो रहे हैं.

छात्रों की प्रमुख मांगें
-डिटेन छात्रों को परीक्षा देने का मौका दिया जाए.
-फार्मेसी कोर्स में लगने वाली "बैक" को समाप्त किया जाए.
-एक वर्ष का रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए.

छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें नियमों में किए गए बदलावों की कोई जानकारी नहीं दी. उनका कहना है कि डिटेन होने से उनका पूरा एक वर्ष बर्बाद हो रहा है.

कुछ छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे यूनिवर्सिटी गेट पर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

छात्रों की चिंता
छात्र हितेश ने बताया कि जिन छात्रों के पिछले सेमेस्टर के पेपर क्लियर नहीं हुए हैं, वे पूरा एक वर्ष के लिए बैक में चले जाएंगे. छात्रों ने यूनिवर्सिटी से जल्द समाधान मांगते हुए कहा कि उनकी शिक्षा और भविष्य दांव पर है.

टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पक्ष
टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डीन राजेश कुमार ने बताया कि फार्मेसी के कोर्स PCI (Pharmacy Council of India) के दिशानिर्देशों के अनुसार चलते हैं. PCI नियमों के अनुसार, कोई भी छात्र यदि पहला सेमेस्टर क्लियर नहीं करता, तो वह अगले सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होता.

उन्होंने कहा कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने PCI को इस समस्या से अवगत करा दिया है, और अनुरोध किया है कि जैसे पिछले बैच को एक वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया था, उसी तरह इस बार भी छात्रों को राहत प्रदान की जाए.

