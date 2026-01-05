Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3064389
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

भारी बर्फबारी के चलते देव कमरूनाग मंदिर के कपाट बंद, अब अप्रैल में होंगे दर्शन

मंडी जिले में भारी बर्फबारी के चलते देव कमरूनाग मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं. श्रद्धालु अब अप्रैल माह में ही दर्शन कर सकेंगे. मंदिर समिति ने सुरक्षा को लेकर यात्रा से बचने की अपील की है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 05, 2026, 02:20 PM IST

Trending Photos

भारी बर्फबारी के चलते देव कमरूनाग मंदिर के कपाट बंद, अब अप्रैल में होंगे दर्शन

Mandi News: मंडी जिले के प्रमुख आस्था केंद्रों में शामिल और हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक बड़ा देव कमरूनाग मंदिर के कपाट भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिए गए हैं. मंदिर समिति के अनुसार अब श्रद्धालु अप्रैल माह में ही देव कमरूनाग के दर्शन कर सकेंगे.

लगातार हो रही बर्फबारी से कमरूनाग क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मंदिर परिसर सहित आसपास के सभी मार्ग बर्फ से ढक गए हैं. मंदिर तक पहुंचने वाले पैदल रास्ते और सीढ़ियां बेहद फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है.श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए फैसला

मंदिर समिति ने बताया कि खराब मौसम और जोखिम भरे हालात को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनज़र सर्वसम्मति से मंदिर के कपाट अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है. समिति का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को जान-माल का खतरा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जोखिम उठाने पर जिम्मेदारी स्वयं की होगी
मंदिर समिति द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कपाट बंद रहने की अवधि के दौरान यदि कोई श्रद्धालु या पर्यटक कमरूनाग मंदिर तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं की होगी. इस दौरान मंदिर समिति या प्रशासन किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगा. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे मौसम को देखते हुए यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

हर साल सर्दियों में बंद रहते हैं कपाट
गौरतलब है कि हर वर्ष सर्दियों के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी के चलते देव कमरूनाग मंदिर के कपाट करीब चार महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं. इस दौरान मंदिर में नियमित पूजा-अर्चना भी स्थगित रहती है. बर्फ पिघलने और मौसम सामान्य होने पर अप्रैल माह में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ मंदिर के कपाट दोबारा खोले जाते हैं.

वर्षा के देवता के रूप में प्रसिद्ध
देव कमरूनाग को मंडी जिले का सबसे बड़ा देवता माना जाता है और इन्हें वर्षा के देवता के रूप में विशेष श्रद्धा के साथ पूजा जाता है. मान्यता है कि देव कमरूनाग की कृपा से क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है, जिससे किसानों और बागवानों की फसलों को लाभ मिलता है. दूर-दराज से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और पवित्र झील में सिक्के अर्पित कर मनोकामनाएं मांगते हैं.

मंदिर समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि बर्फबारी के मौसम में जोखिम भरी यात्रा से बचें. कपाट खुलने को लेकर अप्रैल माह में विधिवत सूचना जारी की जाएगी.

TAGS

mandi newsBada Dev Kamrunag TempleHimachal Pradesh

Trending news

heart attack
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ Heart Attack ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
mandi news
भारी बर्फबारी के चलते देव कमरूनाग मंदिर के कपाट बंद, अब अप्रैल में होंगे दर्शन
Jathedar Kuldeep Singh Gargajj
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
Amritsar
ਇੰਝ ਹੋਈ ਸੀ 'ਆਪ' ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ....
Mohali police transfers
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ; ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Noche Buena Beer
ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਅਰ! ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਪੀਣਾ
Missing Saroops Case
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
CM Maan
ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CM Maan ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
aap sarpanch
ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Hepatitis A
ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ 82 ਜਾਨਾਂ! ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ ਹਾਹਾਕਾਰ