Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3119922
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

देव सदन कुल्लू में गूंजे पारंपरिक होली गीत, 28वीं होली संध्या का भव्य आयोजन

ढालपुर स्थित देव सदन कुल्लू में सूत्रधार कला संगम द्वारा 28वीं होली संध्या का आयोजन किया गया. ब्रज और अवध की पारंपरिक होली गीतों से सजा कार्यक्रम, युवाओं को संस्कृति से जुड़ने का संदेश.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 23, 2026, 03:15 PM IST

Trending Photos

देव सदन कुल्लू में गूंजे पारंपरिक होली गीत, 28वीं होली संध्या का भव्य आयोजन

Kullu News: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित देव सदन में सूत्रधार कला संगम द्वारा 28वीं होली संध्या का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष दिनेश सेन और उनकी टीम ने मुख्य अतिथि का कुलवी टोपी, मफलर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया.

ब्रज और अवध की होली से सराबोर हुआ देव सदन
होली संध्या के दौरान कलाकारों ने ब्रज और अवध की बोली में पारंपरिक होली गीतों की प्रस्तुति दी. “खेले मसाने में होली” जैसे गीतों पर पूरा सभागार झूम उठा. रंग, रस और लोकधुनों से सजी इस सांस्कृतिक संध्या ने दर्शकों को पारंपरिक होली की अनुभूति कराई.

संस्कृति से जुड़ें युवा, नशे से रहें दूर: डीसी
मुख्य अतिथि अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि सूत्रधार कला संगम ने होली संध्या को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह संस्था भविष्य में कुल्लू की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ें। उनका कहना था कि सांस्कृतिक गतिविधियां युवाओं को सकारात्मक दिशा देती हैं और समाज में बेहतर माहौल बनाने में मददगार होती हैं।

1977 से संस्कृति संरक्षण में सक्रिय संस्था
संस्था के अध्यक्ष दिनेश सेन ने बताया कि वर्ष 1977 से सूत्रधार कला संगम कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है और यहां लोककला, गायन, वादन और नृत्य की समृद्ध परंपरा रही है.

उन्होंने बताया कि संस्था अगले वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करेगी. रघुनाथ जी के आशीर्वाद से कुल्लू में बसंत पंचमी से ही होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है, जिसमें ब्रज और मथुरा की होली की झलक देखने को मिलती है.

पिछले 28 वर्षों से लगातार होली संध्या का आयोजन कर संस्था लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है.

 

TAGS

Kullu NewsHoli 2026Himachal Pradesh

Trending news

Kullu News
देव सदन कुल्लू में गूंजे पारंपरिक होली गीत, 28वीं होली संध्या का भव्य आयोजन
Muktsar News
'ਆਪ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
Assembly Bomb Threat
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Amritsar Loot News
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ; ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ
Kullu News
देव वाणी की बड़ी भविष्यवाणी! 2026 में सेब की बंपर फसल, लेकिन आपदाओं का भी खतरा
Punjab Cabinet Meeting
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
MP Sukhjinder Randhawa
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
Nurpur news
कोपड़ा पंचायत में स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीण एकजुट, सरकार से रोक की मांग
Punjab Congress MLA News
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
Jathedar Kuldeep Singh Gargaj
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ