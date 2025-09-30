Bilaspur: शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में शारदीय अष्टमी नवरात्र के उपलक्ष्य पर उमड़ी भक्तों की भीड़

Bilaspur (विजय भारद्वाज): देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में आज अष्टमी पूजन की धूम देखने को मिल रही हैं. वहीं सुबह की आरती के साथ ही जहां मां नैनादेवी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे, जिसके बाद से ही भारी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर पहुंचकर अष्टमी पूजन कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं. गौरतलब है कि अष्टमी नवरात्र के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है और अष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सहित देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंच कर पूजा अर्चना करने के साथ ही मंदिर में स्थापित प्राचीन हवन कुंड में भी आहुतियां डाल रहे हैं.

बता दें कि हिमाचल सरकार के दिशा निर्देशों से जिला प्रशासन और मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पुख्ता बंदोबस्त किए गए है और श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माँ नैनादेवी जी के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है. इस बात की जानकारी देते हुए मेला अधिकारी एवं एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल ने बताया कि अष्टमी पूजन के लिए पहले से ही सब तैयारियाँ पूर्ण है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आये इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में स्वच्छता व पीने का स्वच्छ जल की पूर्ण सुविधा है और श्रद्धालु आराम से माता रानी के दर्शन कर सकें इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है.

वहीं मंदिर के पुजारी नीलम शर्मा का कहना है कि आज अष्टमी के दिन माँ नैनादेवी जी को कड़ाह प्रसाद का भोग लगाया जाता है जो माता रानी को सर्वप्रिय भोग है. इसके अलावा देशभर से आ रहे श्रद्धालु माता जी के प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाल रहे ताकि माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे.