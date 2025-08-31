Mani Mahesh: भारी बारिश और बादल फटने से मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालु, आपबीती सुनाई
Mani Mahesh: भारी बारिश और बादल फटने से मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालु, आपबीती सुनाई

Mani Mahesh: श्रीमणिमहेश कैलाश यात्रा इस बार श्रद्धालुओं के लिए कठिनाई भरी साबित हुई. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:31 PM IST

Mani Mahesh: श्रीमणिमहेश कैलाश यात्रा इस बार श्रद्धालुओं के लिए कठिनाई भरी साबित हुई. भारी बारिश और बादल फटने जैसी परिस्थितियों के कारण नूरपुर की पंचायत सुलयाली लोहारपुरा सहित कई स्थानों के भक्तों को यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा. श्रद्धालुओं ने बताया कि रास्ते टूट गए, पुल क्षतिग्रस्त हो गए और जगह-जगह लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ गए. हालांकि प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा रहा और स्थानीय लोगों ने भी फंसे हुए यात्रियों को हर संभव मदद पहुंचाई.

सोनाली ने सुनाई आपबीती
श्रद्धालु सोनाली ने बताया कि वे 22 अगस्त को मणिमहेश यात्रा के लिए रवाना हुए थे. शुरुआत में मौसम साफ था, लेकिन आगे बढ़ने के साथ बारिश बढ़ती गई. 24 अगस्त को चढ़ाई शुरू करते समय बारिश इतनी तेज हो गई कि उन्हें बीच रास्ते ही रुकना पड़ा. 
सोनाली ने कहा "अगर हम 25 अगस्त को नीचे नहीं उतरते तो वहीं फंस जाते क्योंकि एक पुल टूटने की कगार पर था. हमने जोखिम उठाया और नीचे लौट आए. जगह-जगह सड़कें टूटी हुई थीं, इसलिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. बीच-बीच में स्थानीय लोगों ने लिफ्ट देकर हमारी मदद की और आखिरकार हम चंबा पहुंचे। वहां से बस द्वारा कल देर शाम घर लौट पाए."

सतीश कुमार बने लैंडस्लाइड के शिकार
सतीश कुमार ने बताया कि वे 24 अगस्त को यात्रा पर निकले थे. लेकिन भारी बारिश और भूस्खलन के चलते वे बनीखेत में ही फंस गए और रात वहीं गुजारनी पड़ी. अगले दिन डकोक में लैंडस्लाइड से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया. "मुझे चार दिन तक वहीं रुकना पड़ा. हालात सामान्य न होने पर मैंने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल ही चंबा लौट आया. इसके बाद ही घर पहुंच सका."

हरितिक ने बताई नेटवर्क और पेमेंट की दिक्कत
चुवाड़ी निवासी हरितिक अपनी जीजा के साथ यात्रा पर निकले थे. उन्होंने कहा कि वहां नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया था जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत उन श्रद्धालुओं को हुई जो कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट पर निर्भर थे। "भारी बारिश से सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं. हालात देखकर नहीं लगता कि ये एक-दो महीनों से पहले ठीक हो पाएंगी. हमें अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर करीब 35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. बीच-बीच में टैक्सी भी मिलती रही, लेकिन कई बार पहाड़ों पर चढ़कर रास्ता पार करना पड़ा. बड़ी मुश्किल से चंबा पहुंचे और फिर घर लौट सके."

स्थानीय लोगों ने बढ़ाया हाथ
श्रद्धालुओं ने बताया कि मुश्किल हालातों में स्थानीय लोग उनके लिए मसीहा साबित हुए. उन्होंने न केवल खाने-पीने और ठहरने की व्यवस्था की बल्कि रास्ता पार कराने में भी मदद की. वहीं प्रशासन भी लगातार राहत व बचाव कार्य में जुटा रहा.

;