ढालपुर में विश्वकर्मा दिवस पर कारीगरों और शिल्पकारों ने किया औजारों का पूजन, एक दिन का विश्राम देकर निभाई परंपरा

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बुधवार को विश्वकर्मा दिवस मनाया गया. इस दौरान शिल्पकारों तथा कारीगरों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया और अपने कारीगरी में नई कुशलता लाने का भी भगवान से आग्रह किया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:24 PM IST

Kullu News: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में बुधवार को विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में विश्वकर्मा दिवस पारंपरिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया. इस अवसर पर कारीगरों और शिल्पकारों ने भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा-अर्चना की और अपने औजारों को एक दिन के लिए विश्राम देकर उनका पूजन किया.

कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बॉबी ने जानकारी दी कि हर वर्ष गोवर्धन पूजा के साथ विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है. इस दिन सभी कारीगर और शिल्पकार अपने औजारों का पूजन करते हैं और किसी प्रकार का काम नहीं करते. यह दिन केवल पूजा, आत्मचिंतन और भविष्य की कुशलता के लिए प्रार्थना को समर्पित होता है.

उन्होंने बताया कि भगवान विश्वकर्मा को सृजन और निर्माण का देवता माना जाता है. कारीगर उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि उनके हाथों की कला में और अधिक निपुणता आए, ताकि वे अपने हुनर के माध्यम से बेहतर आजीविका चला सकें.

इस मौके पर मंडी से आए कारीगर मस्त राम ने भी आयोजन में भाग लिया. उन्होंने बताया कि वह दशहरा उत्सव में दुकान लगाने के लिए ढालपुर आए हैं, लेकिन विश्वकर्मा दिवस पर काम बंद रखकर समिति के अन्य सदस्यों के साथ भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया. उन्होंने कहा कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी पूरी आस्था के साथ निभाई जा रही है.

मस्त राम ने कहा कि यह दिन कारीगरों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह उन्हें न केवल अपनी कला का सम्मान करने का अवसर देता है, बल्कि अपने औजारों को विश्राम देकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी प्रतीक है.

Kullu NewsDhalpur N ewsHimachal Pradesh

