धर्मशाला के 100 साल पुराने बॉयज स्कूल को मर्ज करने पर विवाद, अभिभावकों का विरोध

Dharamshala School Merger Issue News: स्कूल प्रशासन का कहना है कि बॉयज स्कूल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और भवन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि भी मौजूद है. वहीं अभिभावकों का कहना है कि इस ऐतिहासिक स्कूल को गर्ल्स स्कूल में मर्ज करने का निर्णय सही नहीं है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:15 PM IST

Dharamshala School Merger Issue News: जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित राजकीय बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो इसी वर्ष अपना 100 वर्ष का सफर पूरा करने जा रहा है, उसे मर्ज करने की सरकार की कवायद से हड़कंप मच गया है. स्कूल प्रशासन को मिले दो अलग-अलग पत्रों के कारण स्टाफ, विद्यार्थियों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

स्कूल प्रशासन का कहना है कि बॉयज स्कूल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और भवन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि भी मौजूद है. वहीं अभिभावकों का कहना है कि इस ऐतिहासिक स्कूल को गर्ल्स स्कूल में मर्ज करने का निर्णय सही नहीं है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. उनका कहना है कि 1926 से संचालित यह स्कूल प्रदेश की कई प्रतिभाओं को जन्म दे चुका है और इसे मर्ज करने के नाम पर बंद करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

स्कूल के प्रिंसिपल यशपाल मनकोटिया ने कहा कि यह स्कूल वर्ष 1926 से संचालित है और इस वर्ष अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है. यहां करीब 70 कनाल भूमि उपलब्ध है. सरकार की ओर से स्कूल को मर्ज करने का पत्र जारी किया गया है, जबकि हाल ही में एक अन्य पत्र में इस स्कूल को डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में चयनित कर 1.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. दोनों पत्रों में भिन्नता है, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं है. उन्होंने आग्रह किया कि गर्ल्स स्कूल को सीबीएसई किया जाए और बॉयज स्कूल को को-एजुकेशन के तहत चलाया जाए. परीक्षाओं के समय इस तरह की प्रक्रिया उचित नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिभावक रवि राणा ने कहा कि सौ वर्ष पुराने स्कूल को मर्ज या बंद करना गलत है. यह स्कूल अब हेरिटेज बन चुका है. सरकार को अन्य छोटे स्कूलों को बॉयज स्कूल में मर्ज करना चाहिए, न कि इसे किसी अन्य स्कूल में. उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड छोड़कर सीबीएसई स्कूल में जाएं.

अभिभावक निशा देवी ने कहा कि स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और दूर-दराज के बच्चे भी यहां पढ़ने आते हैं. सीबीएसई होने से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. सरकार को कमियां दूर करनी चाहिए, न कि स्कूल को मर्ज करने का फैसला लेना चाहिए.

सलोचना देवी ने भी स्कूल को मर्ज न करने की मांग की. उन्होंने कहा कि यहां एनसीसी, एनएसएस और विशेष बच्चों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं. सौ वर्ष पूरे कर चुके इस स्कूल को बंद करना उचित नहीं होगा.

