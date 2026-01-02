Advertisement
धर्मशाला कॉलेज छात्रा की मौत का मामला: 3 छात्राओं और प्रोफेसर पर गंभीर आरोप, FIR दर्ज

धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की डिप्रेशन के बाद मौत के मामले में परिजनों की शिकायत पर तीन छात्राओं और एक प्रोफेसर के खिलाफ रैगिंग, मारपीट और उत्पीड़न की धाराओं में FIR दर्ज की गई है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:49 PM IST

Dharamshala News: डिप्रेशन के बाद एक छात्रा की मौत के मामले में परिजनों की शिकायत पर धर्मशाला कॉलेज की तीन छात्राओं और एक प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं. परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट, डराने-धमकाने और अश्लील हरकतें की गईं, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने धर्मशाला थाना में बीएनएस की धारा 75, 115(2), 3(5) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की जांच
एसपी कांगड़ा अशोक रत्तन ने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत प्राप्त हुई है. जिन छात्राओं और प्रोफेसर पर आरोप लगाए गए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

परिजनों का आरोप: मारपीट और मानसिक प्रताड़ना
मृतका के पिता के अनुसार उनकी 19 वर्षीय बेटी धर्मशाला कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी. उन्होंने आरोप लगाया कि 18 सितंबर को कॉलेज की तीन छात्राओं ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और उसे धमकाया. इसके अलावा कॉलेज के एक प्रोफेसर पर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने के भी आरोप लगाए गए हैं.
परिजनों का कहना है कि इन घटनाओं के बाद उनकी बेटी मानसिक रूप से भयभीत हो गई और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई.

इलाज के दौरान हुई मौत
परिजनों के अनुसार छात्रा का विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन 26 दिसंबर 2025 को लुधियाना के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. शिकायतकर्ता ने बताया कि बेटी की गंभीर हालत और सदमे के चलते वे पहले पुलिस को सूचना नहीं दे सके.

सीएम हेल्पलाइन पर भी दी गई थी शिकायत
परिजनों ने 20 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके बाद मामला जांच के लिए पुलिस थाना धर्मशाला भेजा गया. पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर आरोपी छात्राओं और कॉलेज प्रशासन से पूछताछ भी की थी.

कॉलेज प्रशासन ने दी अलग सफाई
वहीं, धर्मशाला कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया ने परिजनों के आरोपों को लेकर अलग पक्ष रखा है. उनका कहना है कि मृत छात्रा पिछले वर्ष कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी और परीक्षा में असफल हो गई थी.विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार फेल विद्यार्थी को अगली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जा सकता.
प्रिंसिपल के अनुसार, दाखिला न मिलने के कारण छात्रा डिप्रेशन में थी और वर्तमान में वह कॉलेज की छात्रा नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज प्रशासन को न तो लिखित और न ही मौखिक रूप से कोई शिकायत दी गई थी. उल्टा, कुछ शिक्षकों द्वारा परिजनों पर धमकाने के आरोप लगाते हुए मौखिक शिकायत दर्ज करवाई गई थी.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

dharamshala newsstudent deathHimachal Pradesh

