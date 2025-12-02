धर्मशाला में 4 दिसंबर को होगी जन आक्रोश रैली: गोविंद सिंह ठाकुर

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 4 दिसंबर को जन आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें आपदा प्रभावित किसान-बागवान और आमजन सरकार की नीतियों के विरोध में धरना-प्रदर्शन करेंगे. कुल्लू जिले के ढालپور में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि रैली को लेकर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 2,500 लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कुल्लू जिला से बड़ी संख्या में लोग धर्मशाला के लिए रवाना होंगे और कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे.

आपदा राहत राशि पर सवाल

गोविंद सिंह ठाकुर ने दावा किया कि वर्ष 2023 की आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 5,500 करोड़ रुपये की सहायता मिली थी, लेकिन राज्य सरकार इस राशि को लेकर जनता के बीच स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जनता को यह कहकर गुमराह कर रही है कि उसने आपदा के लिए 4.5 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया है, जबकि विधानसभा में भाजपा विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है.

सरकार पर विकास कार्यों में विफलता का आरोप

पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में विकास कार्यों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं और हर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता अब यह समझ चुकी है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है, इसी कारण धर्मशाला में होने वाली जन आक्रोश रैली में लोगों का गुस्सा साफ दिखाई देगा.

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीतियों से नाराज जनता आने वाले समय में इसका परिणाम अवश्य दिखाएगी और इस रैली के माध्यम से सरकार को एक बड़ा संदेश भेजा जाएगा.