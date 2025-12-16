Advertisement
Dharamshala News: धर्मशाला में शौर्य और बलिदान के साथ मनाया गया विजय दिवस

धर्मशाला में उत्तर भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारक पर विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया. 1971 की ऐतिहासिक जीत, शहीदों के बलिदान और भारतीय सेना के शौर्य को किया गया नमन.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 16, 2025, 04:02 PM IST

Dharamshala News: आज का दिन भारतीय इतिहास में वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है. 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया. इसी गौरवशाली जीत की स्मृति में देशभर में विजय दिवस मनाया गया. इसी कड़ी में उत्तर भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारक धर्मशाला में भी विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना की नाइंथ कोर के ब्रिगेडियर विजय चहर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

1971 का युद्ध: जिसने इतिहास बदल दिया
साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक चला युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ. भारतीय सेना की रणनीति, साहस और अदम्य जज़्बे के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े. पूर्वी मोर्चे पर करीब 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य सरेंडरों में से एक माना जाता है.

पूर्व सैनिकों ने साझा किए अनुभव
इस अवसर पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर वाईएस राणा ने कहा कि उस समय हर भारतीय सैनिक के दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था—हर हाल में जीत हासिल करना. उन्होंने कहा कि विजय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि देश की आन, बान और शान के लिए हमारे जवान किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. दिल्ली से लेकर द्रास तक, पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके बलिदान को नमन किया जा रहा है.

युद्ध स्मारक युवाओं के लिए प्रेरणा
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर विजय चहल ने विजय दिवस को देश के लिए गर्व का दिन बताया. उन्होंने धर्मशाला स्थित युद्ध स्मारक की सराहना करते हुए कहा कि इसे सहेजकर रखने में रिटायर्ड सैनिकों का योगदान सराहनीय है. यह स्मारक न केवल युवाओं को प्रेरणा देता है, बल्कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को देशभक्ति और बलिदान की भावना से जोड़ता है.

विजय दिवस का यह आयोजन एक बार फिर याद दिलाता है कि देश सर्वोपरि है और हमारे वीर जवानों के त्याग के कारण ही भारत सुरक्षित और सशक्त है.

