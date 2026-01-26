धर्मशाला में 77वें गणतंत्र दिवस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने फहराया तिरंगा, किया बड़ा ऐलान

Dharamshala News: देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में पूरे उत्साह, उमंग और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया. समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड तथा एनसीसी की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च-पास्ट की सलामी ली.

समारोह में विधानसभा के उप सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय रतन, मलेंद्र राजन, आशीष बुटेल, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा और वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे.

शहीदों को दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम से पूर्व उप मुख्यमंत्री ने युद्ध स्मारक धर्मशाला पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके बलिदान को नमन किया.

संविधान और लोकतंत्र को किया नमन

समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 26 जनवरी का दिन सभी भारतवासियों के लिए गौरव का प्रतीक है. वर्ष 1950 में इसी दिन देश में संविधान लागू हुआ, जिससे लोकतंत्र की नींव सुदृढ़ हुई. उन्होंने संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं.

कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने पर जोर

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है. इसी क्रम में पर्यटन निगम का मुख्यालय धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है.

उन्होंने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए अब तक 1332 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा पालमपुर में हेलीकॉप्टर निर्माण, धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर, तथा पौंग बांध क्षेत्र में वॉटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है.

धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण की बड़ी योजनाएं

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जबकि शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 150 करोड़ रुपये की योजना पर कार्य किया जा रहा है.

रोजगार, उद्योग और हरित ऊर्जा पर फोकस

उन्होंने कहा कि युवाओं के बेहतर भविष्य और रोजगार सृजन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

-राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी पर 50% सब्सिडी

-100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट्स पर ब्याज में सब्सिडी

-इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर 30% सब्सिडी

-कंदरोरी (इंदौरा) में 268 करोड़ रुपये की लागत से नया पेप्सी प्लांट

-कांगड़ा में 201 करोड़ रुपये की लागत से वर्ल्ड क्लास मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

नशा मुक्त हिमाचल का संकल्प

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकार “नशा मुक्त हिमाचल अभियान” चला रही है. एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक 42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन

समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया. कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारियों, वालंटियर्स और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया.