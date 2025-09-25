कुल्लू के सेउबाग में डायरिया का प्रकोप, 65 लोग बीमार – एक बच्चे की हालत गंभीर

Kullu News: कुल्लू जिले के सेउबाग गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है।. अब तक 65 ग्रामीण इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 18 पुरुष, 40 महिलाएँ और 7 बच्चे शामिल हैं. एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया है.

स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुँची और बीमार ग्रामीणों की जांच की. सभी प्रभावितों को ओआरएस और दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध करवाई गईं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नागराज पवार के निर्देश पर हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच की गई और ज़रूरतमंदों को तत्काल उपचार दिया गया.

दूषित पानी से फैला संक्रमण

प्राथमिक जांच में दूषित पानी को डायरिया फैलने का मुख्य कारण माना गया है. ग्रामीणों ने भी बताया कि पानी पीने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी. मामले की जानकारी मिलते ही जल शक्ति विभाग ने पानी के स्रोत की सफाई करवाई और पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

हालात पर नज़र

फिलहाल गंभीर रूप से बीमार बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य ग्रामीणों की हालत स्थिर बताई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है और यदि ज़रूरत पड़ी तो अतिरिक्त टीम और दवाइयाँ तुरंत उपलब्ध करवाई जाएंगी.

गांव में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं.