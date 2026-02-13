Advertisement
डिजिटल हिमाचल के 3 साल: 1100 हेल्पलाइन, एआई सिस्टम और 5 करोड़ की मासिक बचत का बड़ा दावा!

हिमाचल प्रदेश में डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग के तीन साल पूरे. 1100 हेल्पलाइन, एआई आधारित सेवाएं, फेस ऑथेंटिकेशन राशन सिस्टम और 5 करोड़ रुपये मासिक बचत का दावा. जानें डिजिटल हिमाचल की बड़ी उपलब्धियां.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 13, 2026, 05:54 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग ने तीन साल पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के डिजिटल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने दावा किया कि प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस की मजबूत नींव रखी गई है. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए कई अहम सुधार लागू किए गए.

1100 हेल्पलाइन बना सिंगल प्लेटफॉर्म
‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100’ को एकीकृत मंच के रूप में विकसित किया गया है. इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक शिकायत, सुझाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. विभाग के अनुसार, हेल्पलाइन ने 71 प्रतिशत संतोषजनक निस्तारण दर हासिल की है. इसके साथ ही व्हाट्सएप चैटबॉट और एआई तकनीक को भी जोड़ा गया है, जिससे सेवाएं और सरल हुई हैं.

आधार, राशन और सोशल रजिस्ट्री में सुधार
प्रदेश में 79 लाख से अधिक आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं. 0-5 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में हिमाचल देश में प्रथम स्थान पर रहा. राशन वितरण प्रणाली में फेस ऑथेंटिकेशन लागू करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना, जिससे पारदर्शिता बढ़ी.

‘हिम परिवार स्टेट सोशल रजिस्ट्री’ के तहत शहरी और ग्रामीण परिवारों का सत्यापित एकीकृत डाटाबेस तैयार किया गया है. इससे पात्र लाभार्थियों की सही पहचान संभव हुई और सरकार को हर महीने लगभग 5 करोड़ रुपये की बचत होने का दावा किया गया.

सिंगल साइन-ऑन और 500 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं
‘हिम एक्सेस’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिंगल साइन-ऑन सुविधा दी गई है, जिससे नागरिक और अधिकारी एक ही लॉगिन से कई विभागीय सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. ‘हिम सेवा पोर्टल (ई-डिस्ट्रिक्ट)’ पर 500 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं. एआई आधारित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आवेदन प्रक्रिया में त्रुटियां कम हुई हैं.

स्मार्ट अटेंडेंस और नेटवर्क सुदृढ़ीकरण
‘हिम उपस्थिति’ स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम के तहत जियो-फेंस्ड और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू की गई है, जिससे प्रॉक्सी उपस्थिति पर रोक लगी. स्टेट डाटा सेंटर की क्षमता बढ़ाई गई और हिमस्वान नेटवर्क को मजबूत किया गया. नई नीतियों के तहत बैंडविड्थ लागत में कमी और विभागों को मुफ्त होस्टिंग सुविधा दी गई.

ब्लॉकचेन और एआई की दिशा में पहल
भूमि अभिलेखों को सुरक्षित बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर काम शुरू किया गया है. साथ ही एआई डेटा सेंटर और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है. कांगड़ा और मेहली में एसटीपीआई केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि वकनाघाट में आईटी पार्क विकसित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है.

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान
डिजिटल पहलों के लिए विभाग को गवर्नेंस नाउ अवार्ड, पीपुल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड और आधार एक्सीलेंस अवार्ड जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं.

गोकुल बुटेल ने कहा कि सरकार ‘डिजिटल हिमाचल’ के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में तकनीक आधारित, पारदर्शी एवं नागरिक हितैषी सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा.

