बंजार में आपदा से तबाही, विधायक सुरेंद्र शौरी ने सरकार और प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप

बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आपदा के इस भयंकर दौर में भी संवेदनहीन रवैया अपनाया जा रहा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:47 PM IST

Kullu News: बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य आपदा की भयंकर मार झेल रहा है, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता और लापरवाही के कारण आम जनता को राहत नहीं मिल रही है. विधायक शौरी ने कहा कि भारी वर्षा और भूस्खलन से बंजार विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बंद हैं, पुल टूट गए हैं, और लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं.

इसके बावजूद सरकार का राहत कार्यों में कोई ठोस प्रयास दिखाई नहीं देता. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अमला सिर्फ कागजी कार्यवाही में व्यस्त है और जमीनी स्तर पर पीड़ित लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही है. 

जब जनता त्राहिमाम कर रही है, तब सरकार और प्रशासन का यह रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, विधायक ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से NH 305 बहाल होने में देरी हुई है जिससे मरीजों व राहत सामग्री की आवाजाही में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. अभी भी जगह जगह पर सड़क की दयनीय स्थिति है.

वहीं नागरिक अस्पताल बंजार में मरीजों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. भारी भूस्खलन से बंजार महाविद्यालय का भवन गिरने की कगार पर है. उन्होंने कहा की लोगों को राशन की समस्या का सामना करना पड रहा है लेकिन प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवा पा रहा वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कें बहाल ना होने के कारण लोगों की फल व सब्जियां खेतों में ही सड़ गई.

विधायक शौरी ने कहा कि अभी तक बंजार विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक रिहायशी मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. शौरी ने मांग की सरकार तत्काल प्रभाव से राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाए, और सभी प्रभावित लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध करवाई जाए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया, तो आपदा के इस भयंकर दौर में भी जनता के साथ मिलकर सड़कों में आंदोलन करेंगे.

Kullu News

;