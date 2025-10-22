Giripar News: सिरमौर के गिरिपार में दीवाली की धूम; सुबह 4 बजे गांव में मशाल यात्रा निकाली

Giripar News: सिरमौर जिला के दुर्गम गिरिपार क्षेत्र में दीपावली का पर्व हर्षोलास और पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है आज सुबह करीब 4:00 बजे क्षेत्र में परंपरा अनुसार मशाल यात्राएं निकाली गई जिसमें सैकड़ो की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. जिसमें केवल पुरुष वर्ग ही हिस्सा लेते हैं तथा क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई.

दरअसल इस इलाके में कल बड़ी दिवाली मनाई गई जिसके बाद यहां मशाल यात्राएं निकाली जाती है सभी गांव के मंदिर परिसर में लोग एकत्रित होते हैं और वहां से मशाल यात्रा शुरू होती है जो पूरे गांव की परिक्रमा करती है इसमें खास बात यह भी है कि इस मशाल यात्रा में सिर्फ पुरुष वर्ग ही हिस्सा लेते हैं.

क्षेत्र के लोगों ने बताया कि आज भी इस इलाके में सदियों से चली आ रही परंपरा अनुसार दिवाली मनाई जाती है लोगों ने बताया कि मुख्य रूप से मशाल यात्रा आयोजित होती है जिसमें देवी-देवताओं से क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए कामना की जाती है और मशाल यात्रा के समापन के बाद मंदिर परिसर में सिया गायन किया जाता है. जिसके बाद अगले दो से तीन दिनों तक यहां दिवाली मनायी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: अब सेना के जवान सीखेंगे चीनी भाषा, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला बनेगा देश का पहला केंद्र

लोगों ने बताया कि इलाके के ऐसे लोग जो बाहर नौकरी करते हैं दिवाली में वो सभी अपने घर पहुंचते हैं. दिवाली को लेकर विशेष तरह के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं और दो से तीन दिनों तक यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते है.

यह भी पढ़ें: HRTC कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध- उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री