Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3097924
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

डीएलएड की खाली सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू, निजी संस्थानों में 697 सीटें खाली

हिमाचल प्रदेश में डीएलएड सत्र 2025–27 की खाली 697 सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है. निजी संस्थानों में अनुदानित और गैर-अनुदानित सीटों पर 12 फरवरी तक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 04, 2026, 05:24 PM IST

Trending Photos

डीएलएड की खाली सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू, निजी संस्थानों में 697 सीटें खाली

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में डीएलएड सत्र 2025–27 की रिक्त सीटों को भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रथम चरण के बाद अब भी कुल 697 सीटें खाली हैं, जिनके लिए अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा रहा है.

अनुदानित और गैर-अनुदानित सीटें शामिल
रिक्त सीटों में 321 अनुदानित (सब्सिडाइज्ड) और 376 गैर-अनुदानित (नॉन-सब्सिडाइज्ड) सीटें शामिल हैं. इन सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा.

4 से 7 फरवरी तक पहला राउंड
काउंसलिंग का पहला राउंड 4 से 7 फरवरी तक चलेगा. पहले दिन 44 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है. इसके बाद क्रमशः 41–43, 38–40 और 35–37 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सीटें बचीं तो 10 से 12 फरवरी तक दूसरा राउंड
यदि पहले राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो 10 से 12 फरवरी तक दूसरा राउंड आयोजित किया जाएगा. इस दौरान न्यूनतम 27 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा.

सीट आवंटन केवल एक बार
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सीटों का आवंटन योग्यता के आधार पर केवल एक बार ही किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को संस्थान का चयन सोच-समझकर करने की सलाह दी गई है. सीटें पूरी होते ही काउंसलिंग प्रक्रिया उसी दिन समाप्त कर दी जाएगी.

निजी संस्थानों के आग्रह पर लिया गया फैसला
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से बड़ी संख्या में सीटें खाली होने की जानकारी सरकार को दी गई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार के आदेश पर काउंसलिंग शुरू की गई है.

TAGS

dharamshala newsD.El.Ed PostHimachal Pradesh

Trending news

Nangal-Sri Anandpur Sahib highway
ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰ ਲੇਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ-ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
Batala wedding theft
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ
Punjab Urban Development Reforms
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼- ਅਰੋੜਾ
Paonta Sahib news
हरिपुरधार में जानलेवा सड़क! 14 मौतों के बाद भी नहीं जागा प्रशासन
Gurdwara Amb Sahib
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਸਪੈਂਡ; ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
barnala news
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਲਾਪਤਾ, ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
Vikramaditya Singh
केंद्र के फैसले पर हिमाचल सरकार आक्रामक, RDG को लेकर विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान
CM Sukhvinder Singh Sukhu
RDG बंद होने से हिमाचल पर संकट! CM सुक्खू ने BJP विधायकों से भी की सहयोग की अपील
Punjab Police Constable Arrest
ਹੌਲਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
Punjab and Haryana High Court
NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ