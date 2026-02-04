डीएलएड की खाली सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू, निजी संस्थानों में 697 सीटें खाली

हिमाचल प्रदेश में डीएलएड सत्र 2025–27 की खाली 697 सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है. निजी संस्थानों में अनुदानित और गैर-अनुदानित सीटों पर 12 फरवरी तक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा.
Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में डीएलएड सत्र 2025–27 की रिक्त सीटों को भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रथम चरण के बाद अब भी कुल 697 सीटें खाली हैं, जिनके लिए अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा रहा है.
अनुदानित और गैर-अनुदानित सीटें शामिल
रिक्त सीटों में 321 अनुदानित (सब्सिडाइज्ड) और 376 गैर-अनुदानित (नॉन-सब्सिडाइज्ड) सीटें शामिल हैं. इन सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा.
4 से 7 फरवरी तक पहला राउंड
काउंसलिंग का पहला राउंड 4 से 7 फरवरी तक चलेगा. पहले दिन 44 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया है. इसके बाद क्रमशः 41–43, 38–40 और 35–37 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेंगे.
सीटें बचीं तो 10 से 12 फरवरी तक दूसरा राउंड
यदि पहले राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो 10 से 12 फरवरी तक दूसरा राउंड आयोजित किया जाएगा. इस दौरान न्यूनतम 27 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा.
सीट आवंटन केवल एक बार
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सीटों का आवंटन योग्यता के आधार पर केवल एक बार ही किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को संस्थान का चयन सोच-समझकर करने की सलाह दी गई है. सीटें पूरी होते ही काउंसलिंग प्रक्रिया उसी दिन समाप्त कर दी जाएगी.
निजी संस्थानों के आग्रह पर लिया गया फैसला
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थानों की ओर से बड़ी संख्या में सीटें खाली होने की जानकारी सरकार को दी गई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार के आदेश पर काउंसलिंग शुरू की गई है.