Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2993789
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

खेड़ा में घरेलू कलह ने ली दो बच्चों की मां की जान, पति पर हत्या का आरोप

Solan Murder: खेड़ा क्षेत्र में 31 वर्षीय संगीता, निवासी सिवान बिहार, की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिवार ने संगीता के पति पर हत्या का आरोप लगाया है. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और बीती रात झगड़े के बाद यह घटना हुई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:41 PM IST

Trending Photos

खेड़ा में घरेलू कलह ने ली दो बच्चों की मां की जान, पति पर हत्या का आरोप

Solan News: हिमाचल प्रदेश के खेड़ा क्षेत्र में घरेलू विवाद ने एक महिला की जान ले ली. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिवार ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया है. मानपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी पति घटना के बाद से फरार है.

31 वर्षीय संगीता की हुई पहचान
मृतका की पहचान संगीता (31), निवासी सिवान बिहार के रूप में हुई है. वह खेड़ा में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी. पति एक निजी कंपनी में कार्यरत बताया जा रहा है.

लंबे समय से चल रहा था विवाद
परिजनों के अनुसार पति-पत्नी के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था. बीती रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद संगीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि यह हत्या का मामला है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा
सूचना मिलते ही मानपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

आरोपी अब भी फरार
पुलिस के अनुसार घटना के बाद से आरोपी पति फरार है और उसकी खोज जारी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तेज होगी.

TAGS

Solan Newsmurder newsHimachal Pradesh

Trending news

Solan News
खेड़ा में घरेलू कलह ने ली दो बच्चों की मां की जान, पति पर हत्या का आरोप
Tarn Taran SSP Suspend
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਐਸਸਐਪੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਸਪੈਂਡ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
भाजपा पांच गुटों में बंटी, खुद को कलयुग के पांडव बताने में जुटी: CM सुक्खू
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾ ਰੁਕਣ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Panjab University Entry Ban
ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
Ferozepur news
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ : ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ
Nurpur news
कृषि विभाग नूरपुर में रबी फसलों के उत्तम बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू
HP shiva project
झंडूता के कोटलू में एचपी शिवा प्रोजेक्ट से किसानों को बंपर फायदा
amritsar news
ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ
Bilaspur News
बिलासपुर के बरठीं में डिवाइडर से टकराई कार, दो लोग गंभीर रूप से घायल