खेड़ा में घरेलू कलह ने ली दो बच्चों की मां की जान, पति पर हत्या का आरोप

Solan News: हिमाचल प्रदेश के खेड़ा क्षेत्र में घरेलू विवाद ने एक महिला की जान ले ली. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिवार ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया है. मानपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी पति घटना के बाद से फरार है.

31 वर्षीय संगीता की हुई पहचान

मृतका की पहचान संगीता (31), निवासी सिवान बिहार के रूप में हुई है. वह खेड़ा में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी. पति एक निजी कंपनी में कार्यरत बताया जा रहा है.

लंबे समय से चल रहा था विवाद

परिजनों के अनुसार पति-पत्नी के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा था. बीती रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद संगीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि यह हत्या का मामला है.

पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

सूचना मिलते ही मानपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

आरोपी अब भी फरार

पुलिस के अनुसार घटना के बाद से आरोपी पति फरार है और उसकी खोज जारी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तेज होगी.