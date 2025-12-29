डॉ. राघव नरूला के टर्मिनेशन की होगी समीक्षा, CM सुक्खू ने बनाई नई कमेटी; भाजपा पर लगाए राजनीति के आरोप

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने काम पर वापसी कर दी है. मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के वापस काम पर लौटने का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता के लिए राहत की खबर है.

नई कमेटी करेगी टर्मिनेशन रिव्यू

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि डॉ. राघव नरूला के टर्मिनेशन को लेकर समीक्षा के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी डॉक्टर का करियर सरकार की मंशा से प्रभावित नहीं होगा. उनका कहना है कि डॉ. नरूला का टर्मिनेशन सरकार ने स्वयं नहीं किया था, बल्कि यह हॉस्पिटल की रिपोर्ट और विभाग की सिफारिश के आधार पर हुआ था.

भाजपा पर CM का आरोप

सुक्खू ने इस पूरे मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर भी पांच अलग-अलग गुट हैं और कुछ विधायक डॉक्टर के पक्ष में तो कुछ मरीज़ के पक्ष में दिखे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया देने का अर्थ नहीं है, क्योंकि वे रोज़ाना अलग-अलग बयान देते रहते हैं.

जनता को मिली राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के काम पर लौटने से आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में राहत मिलेगी. उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है और किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी निर्णय निजी हित या राजनीतिक कारण से नहीं लिया जाता.