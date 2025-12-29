Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3057455
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

डॉ. राघव नरूला के टर्मिनेशन की होगी समीक्षा, CM सुक्खू ने बनाई नई कमेटी; भाजपा पर लगाए राजनीति के आरोप

डॉ. राघव नरूला के टर्मिनेशन की समीक्षा के लिए हिमाचल सरकार ने नई कमेटी गठित की. CM सुक्खू ने डॉक्टरों की वापसी का स्वागत किया और भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:11 PM IST

Trending Photos

डॉ. राघव नरूला के टर्मिनेशन की होगी समीक्षा, CM सुक्खू ने बनाई नई कमेटी; भाजपा पर लगाए राजनीति के आरोप

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने काम पर वापसी कर दी है. मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के वापस काम पर लौटने का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता के लिए राहत की खबर है.

नई कमेटी करेगी टर्मिनेशन रिव्यू
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि डॉ. राघव नरूला के टर्मिनेशन को लेकर समीक्षा के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी डॉक्टर का करियर सरकार की मंशा से प्रभावित नहीं होगा. उनका कहना है कि डॉ. नरूला का टर्मिनेशन सरकार ने स्वयं नहीं किया था, बल्कि यह हॉस्पिटल की रिपोर्ट और विभाग की सिफारिश के आधार पर हुआ था.

भाजपा पर CM का आरोप
सुक्खू ने इस पूरे मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर भी पांच अलग-अलग गुट हैं और कुछ विधायक डॉक्टर के पक्ष में तो कुछ मरीज़ के पक्ष में दिखे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया देने का अर्थ नहीं है, क्योंकि वे रोज़ाना अलग-अलग बयान देते रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जनता को मिली राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के काम पर लौटने से आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में राहत मिलेगी. उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है और किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी निर्णय निजी हित या राजनीतिक कारण से नहीं लिया जाता.

TAGS

CM Sukhvinder Singh SukhuShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

Mansa news
ਮਨਰੇਗਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
डॉ. राघव नरूला के टर्मिनेशन की होगी समीक्षा, CM सुक्खू ने बनाई नई कमेटी
Mansa Congress Protests
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
hamirpur news
हमीरपुर में सूखी ठंड ने बढ़ाई बीमारियों की रफ्तार, मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़
Punjab Cabinet Meeting
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਏ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
Shrezal Guleria
मंडी की श्रेजल बनीं भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर, AFCAT में 12वीं रैंक हासिल
Charanjit singh chani
ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
MNREGA
मनरेगा का नाम बदलने पर बवाल! शिमला में CM सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस का बड़ा धरना
Sultanpur Lodhi news
ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
jalandhar
ਜਲੰਧਰ: ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼