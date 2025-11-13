हमीरपुर में चिट्टा सप्लायर ने थाना प्रभारी को कुचलने का किया प्रयास, पुलिस ने चलाई गोली

Hamirpur News: हमीरपुर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस थाना सदर के अंतर्गत दुगनेहड़ी-नाल्टी सड़क पर लगाए गए नाके के दौरान चिट्टा सप्लायर ने पुलिस थाना प्रभारी को कुचलने का प्रयास किया. आरोपी ने जब वाहन को रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ाई, तो थाना प्रभारी कुलवंत राणा ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी की गाड़ी पर गोली चला दी, जिससे वाहन का टायर पंक्चर हो गया.

जानकारी के अनुसार, पुलिस को देर रात सूचना मिली थी कि एक चिट्टा तस्कर नशे की खेप लेकर हमीरपुर क्षेत्र की ओर आ रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने सुबह करीब साढ़े छह बजे नाका लगाया. करीब आठ बजे संदिग्ध वाहन के पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और थाना प्रभारी को कुचलने की कोशिश की.

एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गाड़ी हिमाचल नंबर की है और इसकी पहचान कर ली गई है. वाहन के मालिक पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है. उन्होंने कहा कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने इलाके में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है.