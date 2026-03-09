Advertisement
ड्राईस्पेल के चलते फॉरेस्ट फायर का खतरा बढ़ा, वन विभाग अलर्ट; 15 मार्च से 15 जून तक स्टाफ की छुट्टियां रद्द

Himachal Forest Fire Alert: हिमाचल में लंबे ड्राईस्पेल के कारण फॉरेस्ट फायर का खतरा बढ़ गया है. धर्मशाला वन मंडल की 50 वन बीट अति संवेदनशील घोषित, वन विभाग ने 15 मार्च से 15 जून तक स्टाफ की छुट्टियां रद्द कीं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 09, 2026, 05:03 PM IST

Dharamshala News: सर्दियों में पर्याप्त बारिश न होने और लंबे ड्राईस्पेल के कारण हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ गया है. इसे देखते हुए वन विभाग पहले से ही सतर्क हो गया है और फॉरेस्ट फायर सीजन के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. विभाग ने निर्णय लिया है कि 15 मार्च से 15 जून तक वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

50 वन बीट अति संवेदनशील
धर्मशाला वन मंडल के अंतर्गत आने वाली करीब 70 वन बीट में से 50 बीट फॉरेस्ट फायर की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानी गई हैं. वन मंडल के कुल 61 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में से लगभग 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चीड़ के जंगल हैं, जिनमें आग तेजी से फैलने का खतरा अधिक रहता है.

समय से पहले शुरू की तैयारियां
आम तौर पर फॉरेस्ट फायर सीजन 15 अप्रैल से शुरू माना जाता है, लेकिन इस बार बारिश की कमी के कारण विभाग ने करीब 15 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी है. इसी के तहत 15 मार्च से कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया है. बताया जा रहा है कि धर्मशाला वन मंडल के कुछ क्षेत्रों में आग लगने के छिटपुट मामले भी सामने आ चुके हैं.

वन क्षेत्र फायर सीजन के लिए संवेदनशील
धर्मशाला के डीएफओ अमित शर्मा के अनुसार इस सर्दी में केवल एक बार ही बारिश हुई है, जिससे जंगलों में सूखा बढ़ गया है और आग लगने की आशंका ज्यादा हो गई है. उन्होंने बताया कि जंगलों में खरसू ओक, खैर और चीड़ जैसे पेड़ बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो मौजूदा परिस्थितियों में आग के लिए संवेदनशील बने हुए हैं.

रेंज स्तर पर टीमें और कंट्रोल रूम
फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए रेंज स्तर पर पांच-पांच टीमें गठित की गई हैं, जबकि डिवीजन स्तर पर एसीएफ की अध्यक्षता में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. वन विभाग का स्टाफ 15 मार्च से 15 जून तक, यानी मानसून की पहली बारिश होने तक पूरी तरह अलर्ट मोड में रहेगा.

लोगों से सहयोग की अपील
डीएफओ ने बताया कि धर्मशाला वन मंडल में करीब 72 वन बीट हैं, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत बीट आग की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं जंगल में आग लगने की सूचना मिले तो तुरंत वन विभाग को जानकारी दें और आग बुझाने में फील्ड स्टाफ का सहयोग करें.

