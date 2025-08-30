Una News: तालाब से गंदी बदबू आने के कारण स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और स्टाफ का स्कूल में सांस लेना मुश्किल
Una News: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना विधानसभा के तहत ग्राम पंचायत सासान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पिछले कई सालों से तालाब से आ रही गंदी बदबू और तालाब से निकलने वाले जहरीले सांपों से डर के साए में पढ़ने को मजबूर है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:11 PM IST

Una News: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना विधानसभा के तहत ग्राम पंचायत सासान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पिछले कई सालों से तालाब से आ रही गंदी बदबू और तालाब से निकलने वाले जहरीले सांपों से डर के साए में पढ़ने को मजबूर है. ग्राम पंचायत सासन का यह सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिल्कुल तालाब के साथ बना हुआ है.

इस स्कूल में 110 के करीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इस स्कूल में 16 से 17 अध्यापक बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं. इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तालाब से उठने वाली गंदी बदबू से काफी परेशान है. जहां तक की स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे भी गंदी बदबू आने से बीमार हुए हैं. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों के मुताबिक उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डाला है जहां पर सरकार द्वारा बच्चों को स्वच्छता अभियान चालाये जाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है. लेकिन यह बच्चे खुद ही स्कूल के आसपास गंदगी में पढ़ने को मजबूर है.

जहां तक की इस तालाब से कई जहरीले सांप और जीव जंतु निकलते हैं. जिससे बच्चे डर के साए में रहते हैं. परिजनों के मुताबिक व अपने बच्चों को सुबह 9:00 बजे स्कूल भेज देते हैं लेकिन शाम तक जब तक उनके बच्चे सही सलामत घर नहीं पहुंचते. उनको अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है क्योंकि साथ में तालाब होने के कारण वहां पर जहरीले सांप और जीव जंतु से बच्चों को डर सताए रहता है. परिजनों के मुताबिक उन्होंने कई बार स्कूल व ग्राम पंचायत को इसके बारे में अवगत करवाया. लेकिन इस समस्या का आज तक कोई हल नहीं हुआ है. बच्चों के पेरेंट्स ने सरकार से मांग की है की बच्चों को खुशहाल माहौल में रखा जाए और तालाब से गंदे पानी से आ रही बदबू और पानी की निकासी का पक्का हल निकाला जाए.

स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों के मुताबिक वह पिछले कई सालों से इस समस्या से परेशान है. जो भी जहां पर नुमायदा आता है वह इस समस्या को जल्द हल किए जाने का दावा करता है. लेकिन समस्या आज तक बरकरार है. इस पानी के नीचे दलदल है और कोई बड़ा हादसा होने की आशंका हमेशा जहां बनी रहती है. गंदे पानी से जहरीले सांप जीव जंतु और मच्छरों के काटने से बच्चे बीमार हो जाते हैं. इसलिए उनका आग्रह है कि इस समस्या से उनको जल्द निजात दिलाई जाए.

वहीं स्कूल अध्यापकों की माने तो स्कूल के साथ तालाब बना हुआ है. और जहां से गंदी बदबू आने के कारण जहां पर सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है. अक्सर जहां पर जहरीले सांप और जीव जंतु निकलते हैं. कई बार अध्यापक द्वारा सांप को मारा गया है. पेड़ से सांप गिर जाते हैं और बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं. स्कूल अध्यापक का कहना है स्कूल में पड़ रहे बच्चो की सुरक्षा की चिंता उन्हें सताई रहती है. इसके लिए टीचरों द्वारा बच्चों का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है.

उन्होंने कहा की स्कूल में 110 के करीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. और 16- 17 के करीब जहां पर अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं. इस समस्या को लेकर उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत और अन्य लोगों को अवगत कराया. लेकिन आश्वासन की सिवा अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है. सरकारी टीचर ने जहां तक भी कहा है कि तालाब से गंदी बदबू आने के कारण बच्चों की संख्या में भी कमी हो रही है और बच्चे आसपास जाकर अन्य स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं.

वहीं ग्राम पंचायत के उप प्रधान जीत कुमार ने कहा है कि वह कई बार इस समस्या को हल किए जाने को लेकर आवाज उठा चुके हैं. लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं हुआ है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वह जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें. उन्होंने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है.

अगर 15 दिन के भीतर इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो उसके बाद बड़ा आंदोलन किए जाने की भी उन्होंने चेतावनी दी है. आज स्कूल में SMC कमेटी की बैठक में यह मुदा भी उठाया गया. जिसमें एक मत में सभी ने इस समस्या को हल किए जाने की आग्रह किया है. उन्होंने कहा की यह समस्या मेरे अकेले की नहीं है. इस गांव में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके परिजनों की भी है. इसलिए हम सबको साथ आकर इस समस्या का हल करवाने के लिए एक साथ आगे आना चाहिए.

 

