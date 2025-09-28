सड़क न होने से साढ़े तीन किलोमीटर कधों पर उठा कर गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल, ग्रामीणों की हालत बदतर

Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के दूरदास गांव में बाढ़ और विनाश की बीसी का अब तक देखी जा सकती है. मुख्य सड़कों को हालांकि ठीक कर दिया गया है मगर, अधिकतर संपर्क मार्ग अब भी बंद पड़े हैं. यह तस्वीर जिले के कुल्थीना पंचायत की हैं. यहां लगभग साढ़े तीन किलोमीटर सड़क बरसात में बर्बाद हो गई थी.

पीडब्ल्यूडी विभाग में इस सड़क को अभी तक ठीक नहीं किया गया है. जिसकी वजह से ग्रामीणों को बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है. विगत दिन यहां गर्भवती महिला को गांव में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला की तबीयत बेहद खराब होती जा रही थी. दर्द से तड़पती महिला महिला की विडंबना यह थी कि यहां एंबुलेंस या अन्य कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता था.

ऐसे में ग्रामीणों ने महिला को एक कंबल के साथ बांस के डंडे में बांधा। गांव के पुरुष दर्द से तड़पती महिला को कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया. ग्रामीणों ने लगभग साढे तीन किलोमीटर तक महिला को कंधों पर उठा कर गाड़ी तक पहुंचाया. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पूरे बरसाती मौसम में सड़क बंद पड़ी रही.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्हें उम्मीद थी की बरसात खत्म होने के बाद प्रशासन और विभाग उनकी सड़क को ठीक करवागा मगर, हालात अब तक नहीं सुधारे. अब भी गांव में एंबुलेंस या अन्य गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही है. जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को ऐसे ही मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. अन्य सामान भी पीठ पर ढो कर गांव पहुंचाना पड़ता है. ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क मार्ग को जल्द ठीक करवाया जाए.