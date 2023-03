Earthquake in Punjab and Himachal Pradesh Today: पंजाब और हिमाचल प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके, जानें क्या थी तीव्रता

Earthquake in Punjab and Himachal Pradesh News Today: पंजाब और हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली-एनसीआर समेत दोनों राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. इस दौरान लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए।

अचानक भूकंप के झटकों ने लोगों को परेशान कर दिया था लेकिन यह झटके केवल 40-45 सेकंड के लिए ही महसूस किये गए थे।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक अफगानिस्तान के फैजाबाद में आज रिक्टर स्केल पर 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया जिसके झटके उत्तरी भारत में लगभग हर जगह महसूस हुए.

पंजाब में जालंधर, अमृतसर, मोहाली, लुधियाना समेत लगभग सभी जिलों में लोगों ने तेज़ तीव्रता के इस भूकंप को महसूस किया। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के शिमला, कसौली, धर्मशाला जैसे इलाकों में और जम्मू-कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए.

इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी भूकंप के तेज़ झटके महसूस हुए.

