राजधानी शिमला में सुबह सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके, मापी गई 3.2 तीव्रता

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे पहाड़ी इलाकों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया. नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.2 रिएक्टर स्केल रही और इसका केंद्र शहर से करीब 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप सुबह 7:02:50 बजे आया, जब लोग अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियां शुरू कर रहे थे.

हालांकि झटके बहुत हल्के थे, लेकिन ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले कुछ लोगों ने भूकंप को महसूस करने की बात कही. कई लोग तुरंत घरों के बाहर निकल आए, जबकि अधिकांश को झटकों का अहसास भी नहीं हुआ. प्रशासन ने पुष्टि की है कि भूकंप से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है.

विशेषज्ञ बताते हैं कि शिमला और इसका आसपास का इलाका अति-संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में आता है, जहां समय-समय पर भूकंपीय गतिविधियाँ दर्ज होती रहती हैं. यही वजह है कि हल्के झटकों से भी लोग सतर्क हो जाते हैं.

लेह में भी हिले पहाड़, 3.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज

शिमला के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लेह-लद्दाख में भी भूकंप के झटके दर्ज किए गए. यहां भूंकप की तीव्रता 3.7 रिएक्टर स्केल मापी गई, जो शिमला से थोड़ा अधिक थी. संवेदनशील इलाका होने की वजह से कई लोग अचानक डरकर घरों से बाहर निकल आए, हालांकि यहां भी किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. पुलिस और प्रशासन की ओर से लोगों को शांत रहने व सावधानी बरतने की अपील की गई है.