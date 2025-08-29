कुल्लू, बंजार और मनाली में शैक्षणिक संस्थान 30 अगस्त को रहेंगे बंद
कुल्लू, बंजार और मनाली में शैक्षणिक संस्थान 30 अगस्त को रहेंगे बंद

Holiday in School News: जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 और 34 (एम) के तहत लिया गया है. बंद किए गए संस्थानों में सरकारी और निजी स्कूल, डाइट, आंगनवाड़ी केंद्र, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज शामिल हैं.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:33 PM IST

कुल्लू, बंजार और मनाली में शैक्षणिक संस्थान 30 अगस्त को रहेंगे बंद

Holiday in School News: हाल ही में हुई भारी बारिश से कुल्लू जिले के कई इलाकों में भूस्खलन, सड़कों के बाधित होने और पैदल पुल बह जाने जैसी घटनाओं ने प्रशासन को चिंतित कर दिया है. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष तोरुल एस. रवीश (आईएएस) ने आदेश जारी किए हैं कि जिले के तीन उपमंडल—कुल्लू, बंजार और मनाली—में सभी शैक्षणिक संस्थान 30 अगस्त 2025 को बंद रहेंगे.

जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 और 34 (एम) के तहत लिया गया है. बंद किए गए संस्थानों में सरकारी और निजी स्कूल, डाइट, आंगनवाड़ी केंद्र, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज शामिल हैं. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि लगातार हो रही वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से छात्रों का घर से स्कूल या कॉलेज तक सुरक्षित आना-जाना संभव नहीं है, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

डीडीएमए की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं. इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव, पुलिस अधीक्षक कुल्लू, एसडीएम बंजार, कुल्लू और मनाली सहित उच्च शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेज दी गई है ताकि आदेश का पालन समय पर सुनिश्चित किया जा सके.

ज्ञात रहे कि कुल्लू जिला हाल के दिनों में लगातार हो रही भारी बारिश से प्रभावित है. कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़कों के अवरुद्ध होने के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि वे सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचें.

 

