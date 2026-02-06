Advertisement
बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ 12 फरवरी को प्रदेशभर में हड़ताल का ऐलान

बिजली संशोधन विधेयक 2025 और स्मार्ट मीटर के विरोध में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 12 फरवरी 2026 को पेन डाउन-टूल डाउन हड़ताल का ऐलान किया है. जानिए पूरी खबर.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 06, 2026, 04:05 PM IST

बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ 12 फरवरी को प्रदेशभर में हड़ताल का ऐलान

Hamirpur News: बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है. जिला हमीरपुर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संयोजक कामेश्वर दत्त शर्मा ने की. बैठक में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक और स्मार्ट मीटरिंग के प्रावधानों पर गहन चर्चा की गई.

बैठक में कहा गया कि बिजली क्षेत्र देश की एक बुनियादी सार्वजनिक सेवा है, जिसका सीधा असर आम जनता, किसानों, छोटे व्यापारियों और कर्मचारियों पर पड़ता है. ऐसे में प्रस्तावित संशोधन विधेयक में शामिल निजीकरण से जुड़े प्रावधान उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाले हैं, जबकि कर्मचारियों और पेंशनरों की सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है.

12 फरवरी को पेन डाउन-टूल डाउन हड़ताल
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एनसीसीओईईई के राष्ट्रीय आह्वान पर 12 फरवरी 2026 को पूरे प्रदेश में पेन डाउन और टूल डाउन हड़ताल करने का फैसला लिया है. इस दिन दोपहर के भोजन अवकाश के दौरान बिजली बोर्ड कार्यालयों के बाहर पेंशनरों और आम जनता के सहयोग से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

स्मार्ट मीटर को लेकर उठाए सवाल
संयोजक कामेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि संसद में बिजली संशोधन विधेयक 2025 को पेश किए जाने की पूरी संभावना है, जिसके खिलाफ देशभर में एकजुट होकर विरोध किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश में भी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पूरा समर्थन रहेगा.

वहीं, पेंशनर फोरम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित विधेयक से निजी कंपनियों के लिए बिजली वितरण क्षेत्र में प्रवेश आसान हो जाएगा. मुनाफे के उद्देश्य से काम करने वाली ये कंपनियां सस्ती और सब्सिडी वाली बिजली देने के बजाय लाभ को प्राथमिकता देंगी, जिससे घरेलू, कृषि और छोटे उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो सकती है.

उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इन मीटरों पर हजारों रुपये की लागत आती है और इसका सीधा बोझ बिजली बोर्ड, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा. उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए लगाए जा रहे हैं.

