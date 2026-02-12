बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ प्रदेशभर में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, निजीकरण का आरोप

Shimla News: बिजली संशोधन विधेयक 2025 और प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के विरोध में गुरुवार को प्रदेशभर में बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी एवं इंजीनियर समन्वय समिति के आह्वान पर कर्मचारियों ने टूल डाउन और पेन डाउन स्ट्राइक करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नाराज़गी जताई.

शिमला के कुमार हाउस में भोजनावकाश के दौरान बिजली कर्मियों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की और सरकार पर बिजली क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 के जरिए बिजली सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को नुकसान होगा.

65 तहसीलों में विरोध प्रदर्शन

HPSEBL संयुक्त सामान्य समिति के संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि प्रदेश की करीब 65 तहसीलों में बिजली कर्मी सड़कों पर उतरे और विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से बिजली क्षेत्र में बड़े स्तर पर निजीकरण और आउटसोर्सिंग बढ़ेगी, जिससे स्थायी और नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति कमजोर होगी.

स्मार्ट मीटरिंग पर भी उठे सवाल

कर्मचारियों ने स्मार्ट मीटरिंग को भी निजीकरण से जोड़ते हुए कहा कि इसके पीछे असली मकसद निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना है. प्रदर्शनकारियों ने बिजली क्षेत्र में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की भी मांग की.

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.