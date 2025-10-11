Advertisement
बिजली बोर्ड पेंशनरों ने सरकार से लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की उठाई मांग, नाहन में हुई बैठक

हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के सेवानिवृत कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन से गुहार लगाई है कि सेवानिवृत कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभ जल्द दिए जाएं ताकि त्यौहारी सीजन में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:01 PM IST

Nahan News: हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार और बोर्ड प्रबंधन से आग्रह किया है कि पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी किए जाएं, ताकि उन्हें त्योहारी सीजन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.

नाहन में आयोजित बिजली बोर्ड सेवानिवृत्त पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर मंथन हुआ. बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कई महीनों से पेंशनरों को वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि इस मुद्दे को बार-बार सरकार और बोर्ड प्रबंधन के समक्ष उठाया गया है.

एसोसिएशन के महासचिव कमलेश पुंडीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा कि पेंशनरों ने अपना पूरा जीवन बोर्ड की सेवा में समर्पित किया है, ऐसे में समय पर वित्तीय लाभ मिलना उनका अधिकार है.

उन्होंने आगे कहा कि बिजली बोर्ड का विघटन न करने की भी मांग सरकार के समक्ष रखी गई है ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों के भविष्य पर कोई संकट न आए. साथ ही, उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में बोर्ड में लगभग 1600 कर्मचारियों की भर्ती के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इससे विभाग में कार्यप्रणाली और सेवाओं में सुधार आएगा.

बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि सरकार ने जल्द ही पेंशनरों की मांगों पर कार्रवाई नहीं की, तो एसोसिएशन इस मुद्दे को राज्य स्तर पर और अधिक प्रभावी ढंग से उठाएगी.

