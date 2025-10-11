बिजली बोर्ड पेंशनरों ने सरकार से लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की उठाई मांग, नाहन में हुई बैठक

Nahan News: हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार और बोर्ड प्रबंधन से आग्रह किया है कि पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ जल्द जारी किए जाएं, ताकि उन्हें त्योहारी सीजन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.

नाहन में आयोजित बिजली बोर्ड सेवानिवृत्त पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर मंथन हुआ. बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कई महीनों से पेंशनरों को वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि इस मुद्दे को बार-बार सरकार और बोर्ड प्रबंधन के समक्ष उठाया गया है.

एसोसिएशन के महासचिव कमलेश पुंडीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा कि पेंशनरों ने अपना पूरा जीवन बोर्ड की सेवा में समर्पित किया है, ऐसे में समय पर वित्तीय लाभ मिलना उनका अधिकार है.

उन्होंने आगे कहा कि बिजली बोर्ड का विघटन न करने की भी मांग सरकार के समक्ष रखी गई है ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों के भविष्य पर कोई संकट न आए. साथ ही, उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में बोर्ड में लगभग 1600 कर्मचारियों की भर्ती के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इससे विभाग में कार्यप्रणाली और सेवाओं में सुधार आएगा.

बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि सरकार ने जल्द ही पेंशनरों की मांगों पर कार्रवाई नहीं की, तो एसोसिएशन इस मुद्दे को राज्य स्तर पर और अधिक प्रभावी ढंग से उठाएगी.