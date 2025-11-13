Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3000170
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

घुमारवीं डिवीजन में बिजली व्यवस्था होगी स्मार्ट, 98,590 उपभोक्ताओं को मिलेंगे आधुनिक मीटर

बिलासपुर जिला के घुमारवीं डिवीजन के अंतर्गत उपभोक्ताओं के लिए बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 13, 2025, 01:09 PM IST

Trending Photos

घुमारवीं डिवीजन में बिजली व्यवस्था होगी स्मार्ट, 98,590 उपभोक्ताओं को मिलेंगे आधुनिक मीटर

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के घुमारवीं डिवीजन में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए बिजली बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना के तहत डिवीजन में कुल 98,590 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिनमें 95,000 घरेलू उपभोक्ताओं और 3,590 अन्य संस्थानों के लिए मीटर शामिल हैं.

इन अत्याधुनिक स्मार्ट मीटरों के माध्यम से बिजली चोरी पर नियंत्रण के साथ-साथ बिजली खपत का सटीक रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सकेगा. वहीं, ट्रांसफार्मरों पर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर से यह भी पता लगाया जा सकेगा कि किसी क्षेत्र में प्रतिदिन कितनी बिजली खर्च हो रही है, लोड कितना है और ट्रांसफार्मर पर कितना दबाव पड़ रहा है. इससे लोड मैनेजमेंट और बिजली मांग का पूर्वानुमान लगाने में आसानी होगी.

इन मीटरों की खासियत यह है कि ये प्रीपेड प्रणाली पर काम करेंगे. उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग से पहले अपने खाते को रिचार्ज करना होगा. इससे न केवल बिल का इंतजार खत्म होगा, बल्कि विभाग को बिल वितरण और वसूली की झंझट से भी राहत मिलेगी. साथ ही, उपभोक्ता अपनी बिजली खपत का पूरा ब्योरा ऑनलाइन देख सकेंगे और निर्धारित लोड से अधिक खपत पर उनका बिल स्वतः बढ़ जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बिजली बोर्ड घुमारवीं के अधिशासी अभियंता कर्ण चंदेल ने बताया कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से बिजली प्रणाली पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनेगी. इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा, राजस्व में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर नियंत्रण जैसी कई सुविधाएं प्राप्त होंगी. उन्होंने कहा कि यह योजना घुमारवीं डिवीजन में डिजिटल बिजली प्रबंधन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी.

TAGS

Bilaspur Newssmart meterHimachal Pradesh

Trending news

Bilaspur News
घुमारवीं डिवीजन में बिजली व्यवस्था होगी स्मार्ट, 98,590 उपभोक्ताओं को मिलेंगे आधुनिक
khandawali village news
ਲਾਲ ਈਕੋਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੰਡਾਵਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Chamba News
चंबा में तेजधार हथियारों से हमला दो युवक घायल; गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन
Punjab news
ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ! ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ; CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆਖਰੀ
Prisoner escapes from Chandigarh hospital
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੈਦੀ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੜਕੰਪ!
lavi fair
लवी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकारों का जलवा
delhi blast video
Delhi Blast: ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਉਮਰ ਦਾ ਨਵਾਂ Video ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
kangana ranaut
ਬੁਰੀ ਫਸੀ Kangana Ranaut, ਅਦਾਲਾਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਰਾਤ ​​ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ