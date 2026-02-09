Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3103611
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

खजाना खाली और मुख्यमंत्री फाइव स्टार होटल में! राजेंद्र राणा का सुक्खू सरकार पर करारा हमला

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फाइव स्टार होटल में ठहरने पर भाजपा नेता राजेंद्र राणा ने सवाल उठाए. कहा—खजाना खाली तो शाही ठाठ-बाठ कैसे?

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 09, 2026, 04:51 PM IST

Trending Photos

खजाना खाली और मुख्यमंत्री फाइव स्टार होटल में! राजेंद्र राणा का सुक्खू सरकार पर करारा हमला

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक ओर प्रदेश सरकार लगातार आर्थिक तंगी का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री और उनके करीबी सरकारी खजाने का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं.

एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार यह दावा करते हैं कि प्रदेश का खजाना खाली है और केंद्र सरकार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन उनके रहन-सहन और खर्चों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खुद ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगाड़ने में जुटी है.

“पहली बार कोषागार बंद होने की नौबत”
राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कोषागार बंद करने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जो बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि जनता से मितव्ययिता की अपील करने वाली सरकार खुद शाही ठाठ-बाठ में लिप्त नजर आ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइव स्टार होटल में ठहराव पर सवाल
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आम लोगों को खर्च कम करने की नसीहत देते हैं, लेकिन खुद फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ दौरे के दौरान फाइव स्टार होटल में रुकने की खबरें सामने आई हैं, जबकि सरकार के पास वहां अपना हिमाचल भवन उपलब्ध है.

राजेंद्र राणा ने सवाल उठाया कि जब सरकारी विकल्प मौजूद है, तो महंगे निजी होटलों में रुकने की आखिर क्या मजबूरी है?

सुरक्षा व्यवस्था और ‘गुप्त बैठकों’ पर उठे सवाल
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देर रात फाइव स्टार होटलों में ठहराव, सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और कथित गुप्त बैठकों से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं. राणा ने कहा कि ऐसी बैठकों में कौन-सी फाइलें पास होती हैं, किन फैसलों पर मुहर लगती है और प्रदेश की जनता को इससे क्या लाभ मिलता है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए.

TAGS

hamirpur newsCM Sukhvinder Singh SukhuHimachal Pradesh

Trending news

hamirpur news
खजाना खाली और CM फाइव स्टार होटल में! राजेंद्र राणा का सुक्खू सरकार पर करारा हमला
amritsar news
ਛੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 115 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 11.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ
Pratap Singh Bajwa
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ
Kullu News
RDG पर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही! BJP उपाध्यक्ष विनोद कुमार का बड़ा हमला
PPS Officers Promotion
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਿੰਨ DSP ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ SP ਬਣਾਇਆ
Punjab and Haryana High Court Threat
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ
DSP Bikramjit Singh Brar
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DSP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ
cancer causes
ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
Amarinder Singh Raja
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਮਚਿਆ ਘਮਾਸਾਨ