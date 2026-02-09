खजाना खाली और मुख्यमंत्री फाइव स्टार होटल में! राजेंद्र राणा का सुक्खू सरकार पर करारा हमला

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक ओर प्रदेश सरकार लगातार आर्थिक तंगी का हवाला दे रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री और उनके करीबी सरकारी खजाने का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं.

एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार यह दावा करते हैं कि प्रदेश का खजाना खाली है और केंद्र सरकार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन उनके रहन-सहन और खर्चों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खुद ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगाड़ने में जुटी है.

“पहली बार कोषागार बंद होने की नौबत”

राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कोषागार बंद करने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जो बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि जनता से मितव्ययिता की अपील करने वाली सरकार खुद शाही ठाठ-बाठ में लिप्त नजर आ रही है.

फाइव स्टार होटल में ठहराव पर सवाल

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आम लोगों को खर्च कम करने की नसीहत देते हैं, लेकिन खुद फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं. उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ दौरे के दौरान फाइव स्टार होटल में रुकने की खबरें सामने आई हैं, जबकि सरकार के पास वहां अपना हिमाचल भवन उपलब्ध है.

राजेंद्र राणा ने सवाल उठाया कि जब सरकारी विकल्प मौजूद है, तो महंगे निजी होटलों में रुकने की आखिर क्या मजबूरी है?

सुरक्षा व्यवस्था और ‘गुप्त बैठकों’ पर उठे सवाल

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देर रात फाइव स्टार होटलों में ठहराव, सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और कथित गुप्त बैठकों से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं. राणा ने कहा कि ऐसी बैठकों में कौन-सी फाइलें पास होती हैं, किन फैसलों पर मुहर लगती है और प्रदेश की जनता को इससे क्या लाभ मिलता है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए.