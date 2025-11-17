Advertisement
बिलासपुर में EVM सुरक्षा चूक का मामला गंभीर, निर्वाचन आयोग ने जांच के आदेश दिए

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा बिलासपुर में ईवीएम सुरक्षा में हुई बड़ी चूक मामले में जाँच के आदेश दिए गए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:27 PM IST

बिलासपुर में EVM सुरक्षा चूक का मामला गंभीर, निर्वाचन आयोग ने जांच के आदेश दिए

Bilaspur News: बिलासपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की सुरक्षा में हुई चूक को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं. जांच का जिम्मा एडीसी ओमकांत ठाकुर को सौंपा गया है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त राहुल कुमार को सौंपेंगे. इसके बाद यह रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी.

दरअसल, बिलासपुर डिग्री कॉलेज और लखनपुर स्ट्रांग रूम में ईवीएम को 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा गार्द के साथ रखा गया है. नियमों के अनुसार, इन स्ट्रांग रूम में तभी प्रवेश की अनुमति है जब निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद हों.

लेकिन हाल ही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी जब दोनों स्थानों पर सुरक्षा जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें गार्द ड्यूटी पर तैनात 2 हवलदार और 6 कांस्टेबल मौके से गायब मिले. यह सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन था.

घटना के बाद पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है. DSP मनीष चौधरी को विभागीय जांच अधिकारी बनाकर अलग से विस्तृत जांच शुरू की गई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था, ड्यूटी रोस्टर और तैनाती से जुड़े सभी तथ्यों की गहराई से पड़ताल की जा रही है. जैसे ही एडीसी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, इसे आयोग को भेज दिया जाएगा.

 

Bilaspur NewsEVMHimachal Pradesh

