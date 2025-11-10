Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला की SDM ओशिन शर्मा का फेक अकाउंट बनाकर पोस्ट की आपत्तिजनक AI तस्वीरें —मामला दर्ज

शिमला की एसडीएम HAS ओशिन शर्मा के नाम से सोशल मीडिया पर किसी ने फर्जी अकाउंट बनाकर उनकी एआई-जनित आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट कर दीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए ओशिन शर्मा ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:23 AM IST

शिमला की SDM ओशिन शर्मा का फेक अकाउंट बनाकर पोस्ट की आपत्तिजनक AI तस्वीरें —मामला दर्ज

Shimla News: शिमला में साइबर अपराध का गंभीर मामला सामने आया है, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने एसडीएम शिमला और 2021 बैच की HAS अधिकारी ओशिन शर्मा के नाम से सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर उनकी एआई-जनित आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट कर दीं. तस्वीरें वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया.

ओशिन शर्मा ने तुरंत इस संबंध में महिला थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने फर्जी अकाउंट और पोस्ट्स की टेक्निकल जांच शुरू कर दी है.

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 और 79 के साथ-साथ आईटी एक्ट की धारा 67(A) के तहत मामला दर्ज किया है. ये धाराएं न केवल फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों को कवर करती हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील/आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान रखती हैं.

पुलिस साइबर टीम फेक अकाउंट के IP लॉग, यूजर लोकेशन और टेक्निकल ट्रेस सहित सभी डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है. अधिकारी ने इसे उनकी व्यक्तिगत छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया है.

कौन है ओशिन शर्मा?
आरंभ से ही दृढ़ निश्चयी रही ओशिन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है. कांगड़ा जिले की रहने वाली और शिमला में पली-बढ़ी ओशिन ने अपनी शिक्षा डी.ए.वी. स्कूल, टोटू और लक्कड़बाज़ार से की. स्नातक के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फिज़िकल केमिस्ट्री में M.Sc. लिया. 

कॉलेज के दौरान उनका ध्यान चिकित्सा क्षेत्र की ओर था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रशासन सेवा की दिशा अपना ली. पहली बार उन्होंने ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) के रूप में काम किया, फिर उन्होंने Himachal Pradesh Administrative Services (HAS) परीक्षा दी और बेहतर रैंक के साथ चयनित हुईं.

